Patříte na Tour! Start jim zatrhl režim, hvězdy zažívají slavný závod s poctami

Během svých závodních let předváděli skvělé výkony. Vyhrávali etapy na Závodu míru, úspěšně reprezentovali svou zemi. Jenže měli smůlu na dobu a hlavně politický režim. Muži, kteří závodili v 60., 70. a 80. letech se kvůli tomu, že žili v socialistickém Československu, Tour de France nikdy zúčastnit nemohli, ačkoliv výkonnost by na to měli. Řeč je o Janu Smolíkovi, Antonínu Bartoníčkovi a Jiřím Škodovi.