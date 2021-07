Rogličův záskok Vingegaard: z fabriky s rybami až na pódium Tour de France

Na této Tour de France původně vůbec neměl startovat. Na začátku roku se s týmem Jumbo-Visma dohodl, že stejně jako loni pojede v srpnu španělskou Vueltu. Právě na ní byl hodně vidět jako pomocník Primože Rogliče, držel se třeba i na jednom z nejtěžších stoupání v Evropě na Angliru.

Jenže letos v zimě ohlásil přestávku v kariéře Tom Dumoulin a nizozemská sestava začala řešit, koho zařadit na soupisku pro Starou dámu místo něj. A právě čtyřiadvacetiletý Dán si o místo začal výrazně říkat už od začátku sezony. V lednu na UAE Tour vyhrál etapu s horským dojezdem na Jebel Jais. O měsíc později přišel velký úspěch a průlom v kariéře – vítězství na týdenním etapovém závodě Coppiho a Bartaliho. V dubnu pak skončil celkově druhý na Kolem Baskicka.

Jonas Vingegaard Narozen: 10. prosince 1996 (24 let) Výška/váha: 175 cm/60 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Jumbo-Visma (od 2019) Největší úspěchy: celkový vítěz Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2021), 2. místo celkově Kolem Baskicka (2021), vyhraná etapa na UAE Tour (2021), vyhraná etapa na Kolem Polska (2019) Absolvované podniky Grand Tour: Vuelta a España (2020) Nejlepší umístění na Grand Tours: Vuelta a España (46. místo celkově 2020)

Než se ale dostal na start v Brestu, prošel si zajímavou cestou. V mládí používal kolo spíš jako dopravní prostředek do školy. To se ale změnilo, když ho táta vzal na jednu etapu závodu Kolem Dánska. Tam se klukovi, u kterého do té doby kraloval fotbal, vryla cyklistika pod kůži. Na fotbal ale nezanevřel, dodnes je fanouškem Liverpool FC. Hrával i badminton, v severské zemi také velmi populární sport. A prý se k němu plánuje po skončení cyklistické kariéry vrátit.

Jeho profi kariéra odstartovala v roce 2016 v dánském kontinentálním (3. divize) týmu ColoQuick Cult. Už předtím se ale účastnil závodů, třeba v roce 2015 jel verzi pro cyklisty do 23 let známé klasiky Lutych–Bastogne–Lutych, kterou však nedokončil.

Ještě před třemi lety si ale k cyklistice musel přivydělávat. Na poloviční úvazek pracoval v továrně na zpracování ryb. Od šesti ráno chodil do práce, až po ní sedl na kolo a vydal se na trénink. Na tuto práci zavzpomínal také během letošní Tour de France. Osvětlil, že on rozhodně nebyl tím, kdo by ryby kuchal, jak se začalo psát. „Firma nakoupila ulovené ryby a my jsme je museli vyčistit, rozřezat a nachystat k prodeji. Já jsem je neřezal, jen jsem je čistil a dával do ledu k dalšímu zpracování.“

Perličkou je, že stejné práci se dřív věnoval další dánský profesionál Michael Valgren, který ještě loni závodil v týmu s Romanem Kreuzigerem.

Této práce mohl nechat až ve chvíli, kdy ho zaměstnala stáj Jumbo-Visma, kterou teď reprezentuje na Tour de France. Ale chvíli to přeci jen trvalo, než se do týmu kategorie World Tour dostal. Bylo to dané pomalejším růstem výkonnosti. „Nejsem úplně lenivý, ale zároveň jsem nepatřil k těm, kteří si v tréninku nějak přidávají. Možná i proto, že jsem ještě pracoval. Výhodou ale bylo, že v momentě, kdy jsem se soustředil jen na cyklistiku, jsem měl hodně prostoru k zlepšování,“ vysvětloval Vingegaard.

Do týmu Jumbo-Visma se podle slovenského serveru Cyklo News dostal díky velké náhodě, a to prostřednictvím cyklistického fandy. Ten Vingegaardova čísla sledoval v aplikaci Strava a náhodou měl i kontakt v nizozemském týmu. A začal skauting dánského mladíka.

Výborná čísla vykazoval také v trénincích a závodech před 108. ročníkem Tour. I tak se však u něj počítalo jen s rolí pomocníka Rogliče. Jenže poté, kdy slovinský lídr ještě před prvním volným dnem odstoupil, se najednou začal ve skvělé formě ukazovat právě Vingegaard. Po časovce v 5. etapě začal jako náhradník vozit bílý dres pro nejlepšího mladíka. Trikot jinak patří Tadeji Pogačarovi.

Od alpských etap začal ukazovat, že by mohl zaskočit za Rogliče jakožto jezdec na celkové pořadí. A to se mu daří skvěle. Už v etapě s dvojím přejezdem Mont Ventoux ukázal, že jako jediný je schopný nastoupit muži ve žlutém. A v posledních horských zkouškách, které Pogačar ovládl, se Slovince zvládal držet. Momentálně je tak na druhé příčce průběžné klasifikace, kterou by mohl udržet až do Paříže.

A mimochodem, daří se mu i v osobním životě. Loni v září se mu s přítelkyní Trine narodila dcerka Frida, kterou pyšně ukazuje na sociálních sítích.