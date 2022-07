Hirt o Tour de France, favoritech i politice týmů: Giro má těžší profil

V květnu udělal fanouškům zase radost. Jan Hirt podtrhl své letošní cyklistické znovuzrození vítěznou etapou, tou nejnáročnější, na slavném Giru d´Italia. K tomu přidal ještě celkové 6. místo, nejlepší český výsledek na Grand Tours od roku 2015. Na Tour de France ho ale neuvidíte, tuto dvojkombinaci mnoho elitních závodníků nezkouší. „Neřekl bych, že se to nedá. Ale většina cyklistů by na obou větší úspěch neudělala,“ vysvětluje 31letý vrchař.

Tadej Pogačar a spol. startují v Dánsku třítýdenní putování směr Paříž, Jan Hirt už má letos podobný úkol za sebou. Finišoval v amfiteátru ve Veroně. I díky přípravě, kterou absolvoval ve vysoké nadmořské výšce v Kolumbii, byla jeho mise úspěšná. „Dřív se jezdilo do výšky, abyste si udělali výhodu oproti ostatním, dneska proto, abyste nebyli v nevýhodě,“ vysvětluje cyklista.

Co takové soustředění přináší? Jak vypadá příprava závodníka s ambicemi na celkové pořadí? A v čem se u takových lidí liší samotné závodění?

Když jsme spolu dělali rozhovor před Tour de France 2020, říkal jste, že při Grand Tours se vždycky těšíte na jejich konec. Jak jste si užil závěr letošního Gira?

„Užil jsem si ho, bavilo mě to. Celkově a také atmosféra. Tentokrát jsem si říkal, že se mi ani moc nechce domů. Dokonce byla dobrá i závěrečná časovka, do které jsem šel s cílem neztratit šesté místo, a ve finále jsem ji zajel na své poměry tak dobře, že jsem dokonce útočil až na čtvrtou příčku. Takže i časovku jsem si ve finále užil.“

JAN HIRT Věk: 31 (21. ledna 1991) Výška/váha: 181 cm/62 kg Tým: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Největší úspěchy: vítěz etapy a 6. místo celkově na Giro d´Italia (2022), vítěz etapy i celkově na Kolem Ománu (2022), vítěz etapy i celkově na Kolem Rakouska (2016), 5. místo v etapě a 12. místo v celkovém pořadí na Giru d´Italia (2017), 2. místo v etapě na Giru d´Italia (2019), 5. místo celkově na Kolem Švýcarska (2019)

Byly to v závěru podobné pocity jako na Giru 2017, kdy jste na Grand Tour startoval poprvé a hned skončil dvanáctý, což byl tehdy velký úspěch?

„Tehdy to bylo trochu jiné, protože jsem jel Giro poprvé a nevěděl, co od toho očekávat. Letos to bylo asi celkově lepší. Přeci jen tam byla vyhraná etapa plus desítka.“

Krátce po vyhrané etapě jste nám na místě říkal, že vám ještě nedochází, čeho jste dosáhl. Kdy jste si to tedy uvědomil?

„Už trochu na pódiu a potom, jak jsem přijel na hotel a dostal do ruky telefon. V tu chvíli jsem to pochopil víc.“

Byla tam záplava gratulací?

„Tak nějak. A musím přiznat, že jsem to ani do konce Gira nestihl všechno projít. Jak je dnes Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, různé weby, trvá dlouho, než se tím proberete.“

Váš program, co se týká podniků Grand Tours, bývá většinou Giro a Vuelta. Tour de France jste jel zatím jen jednou. Proč ve vašem kalendáři není ani letos?

„Plán byl takový, že objedu Giro a Vueltu. Loni i letos. Já se na Tour ani sám netlačím. Takže je to kombinace toho, že tým po mně nevyžadoval jet Tour, a já sám se tam nehrnul.“

Tour jste jel v prvním covidovém roce, navíc v závodě před ní jste si poranil zápěstí, které vás dál pobolívalo. Asi kvůli tomu všemu ve vás nezanechala ani příliš dobré dojmy, že?

„Samozřejmě ne. Kdybych tam vyhrál etapu, budu třeba mluvit jinak. Ale byl to ten rok v covidu, bez typické atmosféry. Plus já jsem tam taky neměl nějakou neskutečnou formu. Ten rok se mi to nesešlo z žádného pohledu, takže mě nijak neupoutala.“

Kreuziger: Tour de France je velký stres, ale chci se tam vrátit. Jakou etapu doporučuje? Video se připravuje ...

Když jsme se ale bavili dřív, na Tour jste se těšil.

„Určitě jsem chtěl někdy být na Tour. Myslím, že cílem každého závodníka je ji jet. Takže já už mám splněné, že jsem tam byl, a uvidím. Myslím, že se na ni třeba ještě jednou vrátím.“

Spousta lidí tvrdí, že francouzské kopce by vám měly hodně sedět, protože jsou dlouhé a pozvolnější.

„To nevím. Já myslím, že v Itálii by mi měly sedět víc. Jsou trochu prudší a taky dlouhé. Mně se dolomitské kopce líbí. A na Tour… Nevím. Třeba na Critérium du Dauphiné jsme letos jeli Galibier, a konkrétně u něj si nemyslím, že by to byl kopec, který by mi extrémně vyhovoval. Není moc prudký, je dost hákový, takže to vyjedou třeba i poločasovkáři.“

Co přesně znamená hákový kopec?