Pět tváří Van Aerta, nad nímž žasne svět: žlutý anděl, motorka i zelený král

Belgický přízrak Wout van Aert předvádí na Tour de France úžasné výkony... • FOTO: Koláž iSport.cz, Reuters, ČTK/AP Sprint po rovině či do těžkého kopce? A vůbec nejlepší je zvednout se deset kilometrů před cílem a bez problémů všem pláchnout. U všech těchto dovedností cyklisty na Tour de France se přitom bavíme o jedné a té samé osobě – Woutu van Aertovi. Belgickém přízraku, který v sobotu zaskočil dokonce i muže ve žlutém Tadeje Pogačara. Zde je pět tváří tohoto silničáře a cyklokrosaře na letošní Staré dámě.

Věčně druhý, ale žlutý Úvod letošní Tour de France v Dánsku byl skvělý co do atmosféry. Ale z pohledu umístění v etapách pro Wouta van Aerta, jenž loni vyhrál při Staré dámě tři etapy (každou z úplně jiného typu dojezdu), snad ten nejhorší, co pro cyklistu může být. Skončil totiž pokaždé druhý. Hlavně v úvodní časovce ho to muselo hodně mrzet. Hned po druhé etapě ale přišla žlutá náplast. V maillot jaune pak jel rodák z Herentalsu čtyři dny. Wout van Aert se oblékl do žlutého dresu • Foto ČTK/AP

Žlutý dres vám dává křídla Tohle bude jeden z okamžiků, který se dostane do highligtů letošní Tour. Když to nejde z větší skupiny, nezbývá Van Aertovi než zaútočit dřív. Ve čtvrté etapě to bylo konkrétně 11 kilometrů před cílem, kdy za to vzal v kopci a zdánlivě snadně všem ujel. Následujících deset kilometrů demonstroval svou neuvěřitelnou sílu, a když projížděl vítězně cílem, pohybem rukou předvedl, že žlutý dres vám dává křídla. Jeho výkon musel při vyjíždění v cíli ocenit i tou dobou zatím „jen“ bílý Tadej Pogačar. „Neuvěřitelné. Ještě že jsi odpáral i své chlapce, to bylo pro mě docela štěstí,“ komentoval Slovinec.

Časovkář, sprinter či jezdec do kopců? Všechno Ukázal to už loni. Pokud nejde vyloženě o dojezdy na velikány jako Tourmalet, Grand Colombier, Galibier, Alpe d´Huez a podobně, umí si trojnásobný cyklokrosový světový šampion poradit prakticky se vším. Loni získal jedno ze tří vítězství v časovce, letos mu v této disciplíně jen těsně uteklo. Výhrou na Elisejských polích také před rokem ukázal, že ani sprint mu potíže nedělá. O jeho schopnostech zvládnout i horskou etapu pak přesvědčil při dvojím přejezdu Mont Ventoux, kde také slavil vítězství v roce 2021. A v sobotu si do těžkého kopce zase dospurtoval pro vítězství v Lausanne. „Prohnal se kolem mě tak trojnásobnou rychlostí, na to nešlo reagovat,“ prohlásil obdivně Pogačar.

Žlutý anděl Většinou to v týmech bývá tak, že ostatní závodníci brání a pomáhají tomu ve žlutém dresu lídra Tour de France. Ovšem v případě Jumbo-Visma a Wouta van Aerta byla situace zcela opačná. V etapě, která se pro jeho tým stala opravdu „Peklem severu“, tedy té po kostkách, musel on být „žlutým andělem“ a pomáhat jednomu z týmových lídrů hasit požár a dotahovat ho do hlavní skupiny poté, co měl Jonas Vingegaard technické potíže. Bylo tak k vidění, jak žlutý Van Aert zpomalil a čekal, až k němu dorazí Vingegaardova skupina, aby znovu zařadil vyšší rychlostní stupeň a posloužil tak trochu jako motorka, za kterou se Dánovi jelo lépe. Jonas Vingegaard a Wout van Aert (vlevo) projíždí kolem občerstvujícího se Tadeje Pogačara v cíli páté etapy Tour de France • Foto ČTK/AP