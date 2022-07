Tour ONLINE: 10. etapu narušily protesty, po pauze cílové stoupání

Po volném dni jdou cyklisté na Tour de France znovu do práce, v 10. etapě absolvují necelých 150 kilometrů horským terénem, ale zároveň žádné drastické stoupání. Lídři by mohli chtít ušetřit trochu energie, úspěchu by se tak mohl dočkat i nějaký únik. Průběh dne narušili protestující diváci, etapa byla zhruba 35 kilometrů před cílem na chvíli přerušena. Závod sledujte ONLINE na iSport.cz!