Bitva o žlutý klenot na Tour graduje: Pády i ztráty, rozhodí lídra bolístky?

Z pohledu náskoku Jonase Vingegaarda se do třetího volného dne na Tour de France nic nezměnilo. Mladý Dán stále vede před Tadejem Pogačarem o 2:22 minuty. A to se slovinský obhájce i v sobotu snažil útočit a hlavního rivala zaskočit. Druhý muž loňského celkového pořadí byl ale stále ve střehu a hlavně v závěrečném stoupání se Pogačarovi pověsil za zadní kolo a neodlepil se od něj až do projetí cílovou čárou.