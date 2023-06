Pogačar pojede Tour de France s ortézou. Byl jsem trochu pitomý, přiznal

Šest týdnů neměl zlomené zápěstí zatěžovat. Tadej Pogačar to ale nevydržel a začal jezdit venku na kole dřív. Asi i kvůli tomu bude muset zahájit Tour de France s ortézou na ruce. „Neposlechl jsem doktory a skočil zpátky na kolo. Byl jsem trochu pitomý,“ přiznal slovinský cyklista. Jak ho rychlý návrat může ovlivnit na Staré dámě?

Když před víc než měsícem spadl na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych a zlomil si kůstky v zápěstí, začali být mnozí skeptičtí ohledně účasti Tadeje Pogačara na letošní Tour de France. Její dvojnásobný vítěz o tom, zdá se, nepochyboval ani chvíli. Nebo spíš si tuto možnost nechtěl připustit.

Verdikt lékařů zněl po operaci jasně: šest týdnů bez zátěže. Tato doba měla vypršet toto pondělí. Typické obrázky Slovince s přilbou na hlavě, ze které trčí jeho blonďaté vlasy, které pořídil už při jízdě na kole venku, však na Instagramu zveřejnil minimálně o týden dřív, když už byl se svým celkem UAE Team Emirates na vysokohorském kempu v Sierra Nevadě.

„Byl jsem trochu pitomý. Neposlechl jsem doktora a skočil jsem zpátky na kolo. Tlačil jsem na tým, abych mohl jezdit. Věděl jsem ale, že ruku nemohu příliš zatěžovat,“ přiznal při tiskové konferenci během soustředění.

Je tak otázkou, jestli touto svou nedočkavostí zápěstí i trochu neublížil. „To je u sportovců vždy nebezpečné. Pokud se kosti hojí více méně ideálním způsobem, tak už i po čtyřech týdnech může jít do zátěže. Na druhou stranu pokud hojení není ideální a začne se to zatěžovat brzo, může se proces zpomalit. Někdy to může vést až k tomu, že se sportovec vrátí v rámci rekonvalescence skoro na úplný začátek,“ upozorňuje vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze David Vrbický.

Pogačar sice prohlásil, že se ruka zlepšuje každým dnem, zároveň však řekl, že minimálně na začátek Tour de France bude muset mít na zápěstí ještě nějakou ortézu. „Podle fotek a videí to vypadá, že má teď karbonovou ortézu. Většinou se to volí od pevnějšího materiálu k pružnějšímu, který má už spíš stabilizační roli. Tím, jak se bude blížit Tour a také úplné zhojení kosti, tak se bude volit i volnější, pružnější materiál ortézy,“ vysvětluje Vrbický.

Slovinec však, alespoň v začátku třítýdenního martyria, nebude moc praktikovat jízdu ze sedla a jít do spurtů. Ke konci už by ale mohl být i podle fyzioterapeuta stoprocentní. „Bude však záležet, jestli nedojde ke karambolu, jestli tam někde neupadne. Jsou tam kopcovité etapy, kde taky ruka dostane docela zabrat. Ale pokud bude vše tak, jak má být, tak by na závěr Tour měl být v pohodě.“

Jak na tom je, se do začátku Grande Boucle zřejmě dozvíme jen ze dvou závodů, jež má v plánu. Těmi jsou časovka a silniční závod na slovinském národním šampionátu. Ještě předtím však absolvuje skeny zápěstí, které prozradí víc.

Tour de France startuje 1. července ve španělském Bilbau, první hory přijdou na řadu v páté a šesté etapě v Pyrenejích. Obhajovat bude Jonas Vingegaard, jehož největším vyzyvatelem měl být právě Pogačar.