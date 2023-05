Nejlepší příběhy Gira: věčně druhý, radostný únik pro Česko i vlající vlasy

Český cyklista Karel Vacek během Gira • FOTO: profimedia.cz Byly to hodně odlišné tři týdny. V prvním Remco Evenepoel získával a zase přenechával růžový dres. V tom druhém po jeho odstoupení kvůli covidu ze stejného důvodu Giro d´Italia opustila řada cyklistů včetně dvou Čechů. Další favorité padali a odstupovali nebo si vezli velké šrámy. A do toho úřadovalo dost ošklivé počasí. Až v tom třetím to bylo to, co chtěl fanoušek vidět. I předtím ale tato Grand Tour objevila zase nové hrdiny na kolech.

Nejslavnější druhý muž Pochází s Kanady a do „A-týmu“ svého celku Israel-Premier Tech se dostal teprve letos. Pětadvacetiletý Derek Gee se však svému týmu odvděčil dokonale. Byl pořádně vidět. Může být tak trochu ale považován i za smolaře. Druhé místo v bodovací (sprinterské) soutěži, ve vrchařské, na prémiích v etapách, v soutěži o nejvíc kilometrů v úniku, čtyřikrát druhý v etapě. A uhádnete, kolikátý skončil celkově, když druhý byl Geraint Thomas? Ano, bylo to 22. místo. Zkrátka ne a ne to prolomit, až se organizátoři smilovali a udělili mu alespoň cenu pro největšího bojovníka celého 106. ročníku Gira. Derek Gee, největší bojovníka Gira 2023 • Foto ČTK / AP / Marco Alpozzi

Naděje na celková pořadí Na letošním Giru se Andreas Leknessund pořádně zviditelnil. Protože koho si všimnete víc než muže v růžovém dresu? Ten získal ve čtvrté etapě a vydržel v něm pět dnů. Ale pozor, rozhodně ani před startem Corsa Rosa nešlo o žádného „nazdárka“. Mladík, který pochází z velmi severní části Norska, už loni vyhrál jednu etapu na Kolem Švýcarska, další na Arctic Race of Norway, který ovládl i celkově. A v roce 2019 vyhrál v Česku Závod míru jezdců do 23 let. Na Tour de France, kterou má letos také v plánu, si určitě v pelotonu vyslouží už mnohem větší pozornost soupeřů. Lídr Gira Andreas Leknessund v časovce • Foto Reuters

Návrat Karla České fanoušky nejvíc potěšil Karel Vacek. Sedmý den závodění byla v programu první horská etapa na Gran Sasso d´Italia a dvaadvacetiletý Čech se dostal do denního úniku, který pak bojoval, konkrétně trojice mužů z něj, o vítězství. Vacek byl mezi nimi. Divák u české verze Eurosportu měl zážitek, jaký už v dalších dnech ne. Až do poslední chvíle totiž mladík, který v juniorech porážel i Remca Evenepoela, strádal, ale vždy se za svými soupeři dotáhl. Jen v závěru už neměl dostatek sil a tak skončil druhý. „Tahle etapa mi zachránila cyklistický život,“ hlásil pak nadšeně. Český cyklista Karel Vacek během letošního Gira • Foto Reuters

Dlouhovlasý Ir okouzlil svět Co mají společného Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel a Wout van Aert? Příznivci cyklistiky je milují kvůli jejich útočnému pojetí závodění. A vypadá to, že se do řady k nim teď přidá i Ben Healy. Dvaadvacetiletý vlasatý Ir ukázal, že bude zlobit už na monumentu Amstel Gold Race, kde skončil druhý za Pogačarem. Na Giru si nenechal ujít jedinou příležitost a vždy se pokoušel dostat do úniku, z jednoho po skvělém sólo úprku vyhrál. Do úzkých se snažil ve vrchařské soutěži dostat i Thibauta Pinota. To se nepovedlo, ale jeho bojovnost mnozí ocenili. Ben Healy slaví svůj triumf v osmé etapě Gira • Foto Reuters