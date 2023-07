Pogačar útočí! Výhra pro zraněnou lásku, do žlutého jde Vingegaard

Torstein Traeen dorazil po pádu do cíle po svých • ČTK / AP / Thibault Camus

Wout van Aert dojíždí do cíle páté etapy Tour de France • Reuters

Dva horské dny v Pyrenejích a dva zcela odlišné obrázky. Ve středu jasná dominance Jonase Vingegaarda zjevně stála víc sil, než by bylo zdrávo. A tak mu to mohl Tadej Pogačar alespoň částečně vrátit. Etapu přes věhlasný Tourmalet ovládl Slovinec, pro Dána je tady ale víc než přijatelná „cena útěchy“. Loňský vítěz jde nyní do žlutého už po šesté etapě, Jai Hindley byl příliš unavený na to, aby udržel tempo s velikány. Kdo byl největším bojovníkem?

V cíli se uklonil jako na divadle. A každý fanoušek cyklistiky musel být spokojený, protože viděl v Pyrenejích opravdu parádní představení. Určit muže v hlavní roli by bylo ale tentokrát poměrně těžké. Víc jak polovinu etapy museli všichni obdivovat nezdolného Wouta van Aerta, v části stoupání na legendu Staré dámy Tourmalet superdomestika Seppa Kusse, poté už obhájce loňského triumfu Jonase Vingegaarda. Celé toto vystoupení v podobě kočovné skupiny jménem Jumbo-Visma. Jenže největší slávu jim pak v závěru ukradl sólista Tadej Pogačar, který hrál podle úplně jiného scénáře, než který si vymyslela nizozemská stáj.

„Měli jsme určitý scénář, ale nikdy nevíte, co se z etapy vyvine. Určitě přijdou další příležitosti,“ okomentoval zvrat v ději Kuss.

Po středeční nadvládě dánského cyklisty nad jeho slovinským rivalem si mnozí mysleli, že už takhle brzy je letošní Tour rozhodnutá. A možná i v Jumbu předpokládali, že už se Pogačar zlomí a po zranění zápěstí v sobě síly a odhodlání nevydoluje.

Dokonce i v týmovém rádiu ve stoupání na Tourmalet sportovní ředitel nizozemské sestavy hlásil, ať jeho chlapci takhle pokračují, že už je Tadej na limitu. Jenže dvojnásobný vítěz nejslavnějšího závodu planety jim ukázal, že on se rozhodně nevzdává a jeho možnosti jsou ještě mnohem dál.

Ve středu po Vingegaardově útoku ve stoupání Marie Blanque nedokázal Pogačar nijak zareagovat, jen si jel dál své tempo. Výsledkem bylo to, že Dán projel cílem o 1:04 minuty dřív než on.

„Rozhodně to ale není odveta za pátou etapu. Chtěl jsem vyhrát a získat nějaký čas. Cítím se mnohem lépe než po středě, je to úleva,“ hlásil v pozávodním rozhovoru usměvavý Pogačar.

Po první horské etapě 110. ročníku Staré dámy mu ale tolik do smíchu nebylo. Jednak kvůli vlastnímu výsledku, ale hlavně proto, že se dozvěděl, že na ženském Giru měla nehezký pád jeho snoubenka Urška Žigartová.

Je ale profesionál, a tak možná právě i pro ni ve čtvrtek znovu vytáhl toho starého Tadeje, kterého fanoušci milují. Žertujícího během závodu a hlavně útočícího. Na Tourmaletu se neustále držel za Vingegardem.

„To, co předvedl Jonas první den v horách, bylo neuvěřitelné. Na Tourmaletu jsem si začínal myslet, že pokud tam odpadnu, můžu si sbalit a jet domů. Ale naštěstí jsem začal mít lepší nohy, mohl jsem na Tourmaletu jet pohodlně za ním. A když jsem pak vycítil správný moment k útoku, tak jsem do toho šel. Je to teď ohromná úleva,“ popisoval pak muž, který si dva měsíce před startem Tour zlomil zápěstní kůstky a ještě v Bilbau moc nevěděl, jak na tom je.

Teď si ale potvrdil, že už docela dobře. Ve sjezdu z Tourmaletu využil Vingegaarda a hlavně jeho parťáka Wouta van Aerta, jenž jel do té doby v úniku a opět předvedl velkou bojovnost, ale i týmového ducha. V záběrech kamer pak bylo občas vidět, jak Pogačar procvičuje stále se hojící levé zápěstí.

Když se začalo stoupat na Cuaterets-Cambasque, kde byl letošní první dojezd etapy na vrcholu kopce, drželi se stále pohromadě. Pak jako první odpadl Van Aert a 3,5 kilometru do cíle už muži s čísly 1 a 11 zůstali zcela osamoceni. Po osmi stech metrech se pak Pogačar rozhodl, že si teď pro změnu otestuje soupeře on. Zaútočil, a… Nic. Vingegaard už nebyl schopný najít další síly, aby vystartoval za ním.

A tak Pogačar získával sedm, devět, až z toho v cíli byl odstup 24 sekund plus ještě navíc 4 sekundy z bonusu (Pogačar 10, Vingegaard 6). Navíc jde pro něj o desátou etapovou výhru na Tour de France.

„Ano, je to desáté etapové vítězství. Blížím se k tobě, Marku,“ rozesmál se Slovinec. Narážel tím na Cavendishe, který jich má ale neskutečných 34, stejně jako Eddy Merckx.

Důvod k dobré náladě opravdu měl, náskok Vingegaarda v průběžné klasifikaci už není téměř minutový, ale 25 sekund. „Odstup je teď téměř perfektní, bude to velká bitva až do konce Tour,“ slibuje vítěz z let 2020 a 2021.

Když pak dostal otázku, komu by svou desátou výhru věnoval, byla odpověď jednoznačná. „Určitě Uršce. Včera spadla na Giru, měla otřes mozku, teď už je doma. Takže tohle vítězství je pro ni.“

Žlutý dres pro sebe urval lídr Jumbo-Visma, šlo pro něj ale spíš o „cenu útěchy“, i podle toho, jak se po dojezdu tvářil.

Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa (Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:54:27, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -24, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Pro Cycling) -1:22, 4. Guerreiro (Portug./Movistar) -2:06, 5. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:15, 6. Hindley (Austr./BORA-hansgrohe) -2:39.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 26:10:44, 2. Pogačar -25, 3. Hindley -1:34, 4. S. Yates (Brit./Jayco - AlUla) -3:14, 5. Rodríguez (Šp./INEOS Grenadiers) -3:30, 6. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -3:40.