Titáni se na Tour dál perou o žlutý dres. Vítěz etapy děkoval Kreuzigerovi

Slibovali ofenzivu v Alpách, i přes to, že jsou těmi, kdo hájí žlutý dres. A nájezd kočovníků Jumbo-Visma opravdu přišel. V sobotu nastolili takové tempo, že únik neměl šanci. Hlavního soupeře se ale Jonas Vingegaard nijak nezbavil. Na Tadeje Pogačara v sobotu získal jen sekundu. Včera byli oba tak vyrovnaní, že cílem projeli bok po boku. Hrdinou víkendu je tak mladíček Carlos Rodríguez, který se posunul na třetí místo. A také Wout Poels, na jehož etapovém triumfu měl prý velký podíl Roman Kreuziger.

Tři náročné horské etapy v Alpách a tři zcela odlišné vývoje a výsledky. I když ten zásadní je vlastně pořád více méně stejný. Jonas Vingegaard, stále oblékající žlutý dres, a jeho „bílý stín“ Tadej Pogačar jsou velmi vyrovnaní. Od sebe je dělí 10 sekund.

Podobně vyrovnaný souboj pamatujeme naposledy v roce 2017, kdy se v prvních dvou týdnech o žlutý dres tahali Chris Froome a Fabio Aru a odstup mezi nimi byl po 15 etapách 18 sekund. Jak víte, vyhrál nakonec Froome, přičemž Aru ze stupňů úplně vypadl a skončil čtvrtý.

Něco podobného by se teď opakovat ale nemělo. O celkový triumf bojují dva titáni a ostatní vědí, že pro ně je tady jen třetí příčka. Vingegaard s Pogačarem navíc s přibývajícími dny víc a víc ukazují svou vyrovnanost.

V prvním týdnu ještě byli v Pyrenejích schopní jeden druhému výrazněji ujet. Ale jak Tour postoupila do Alp, je to těžší a těžší. Ještě v pátek dokázal Slovinec na Grand Colombieru stáhnout osm sekund. V sobotu si vzal Vingegaard zpět pouhou sekundu a včera už to byla nula od nuly.

„Pokusili jsme se udělat závěrečný kopec těžký, ale cítil jsem, že Jonas je na tom velice dobře. Věděl jsem, že ho nedokážu úplně utrhnout. Stoupání nebylo dostatečně těžké,“ vysvětlil včera závodník v bílém dresu pro nejlepšího jezdce do 25 let.

Zatímco v sobotu dělalo Jumbo-Visma celou etapu těžkou všem, včera měli v UAE Team Emirates stejný záměr až v posledním dvojkopci. V obou případech se to u některých jezdců podařilo, o víkendu dost ztratili třeba Simon Yates, Tom Pidcock či Jai Hindley. I když na Australanovi se podepsaly následky hromadného pádu z úvodu sobotní etapy.

Ti dva, kvůli kterým se tyto manévry dělají, však, zdá se, síly neztrácejí. Útoky přicházejí, hlavně tedy z Pogačarovy strany. Jenže i defenziva je velmi úspěšná. Slovinec neustále prověřuje toho, jenž jej porazil už loni. Vikingští předkové však zjevně ve Vingegaardovi něco zanechali a ten nyní velmi zdárně vzdoruje.

V sobotu svedli krásnou bitvu před vrcholem Joux Plane, kterou, k Pogačarově smůle, ovlivnily motorky. Nejprve nechal síly v útoku 3,7 km před horizontem. Tady si Dán poradil, i když to chvíli trvalo. Když pak dvojnásobný vítěz Staré dámy znovu sebral síly a vypálil, pár sekund nato musel zabrzdit. Trať totiž blokovaly dvě motorky, které údajně nemohly projet kvůli záplavě fanoušků.

„Byl to zbytečně vypálený náboj po tak velkých stoupáních. Udělat sprint pro nic za nic je trochu ostuda, ale nemyslím si, že to změnilo konečný výsledek,“ hlásil pak diplomaticky Pogačar.

I v neděli se pokusil soupeře v kopci zdolat, ale opět marně. A tak je na co se těšit v závěrečném týdnu. „Byla to zatím hezká bitva a myslím, že pro fanoušky je to lepší a lepší,“ nechal se slyšet Vingegaard.

Ačkoliv všichni sledují hlavně tyto dva, také vítězové víkendových etap si zaslouží velkou pozornost. Carlos Rodríguez, který hájí barvy někdejšího giganta Tour de France, tedy týmu Ineos Grenadiers (dříve Sky), se díky parádnímu výkonu v sobotu posunul na třetí místo. A vzhledem k tomu, že je mu teprve 22 let a je nejmladším účastníkem 110. ročníku, roste tady Vingegaardovi s Pogačarem další velký konkurent.

To Wout Poels, který si dojel pro první etapový triumf na Tour, toho už má za sebou hodně. V roce 2016 vyhrál monument Lutych-Bastogne-Lutych a má velké zásluhy na čtyřech žlutých trikotech Chrise Froomea. Teď se mohl konečně radovat i on sám. Výhru se slzami v očích věnoval, stejně jako předtím Pello Bilbao, kamarádovi a parťákovi Ginu Mädrovi, který před měsícem tragicky zahynul na závodu Kolem Švýcarska.

Ještě jednomu člověku Poels poděkoval. „Během soustřední jsem onemocněl, musel jsem vynechat Dauphiné, jel jsem jen Slovinsko. Tam mi to ale šlo, a tak mi tým věřil. Roman Kreuziger mě napsal do nominace a pořád mi říkal, ať se těším na druhý, třetí týden. A teď je to tady.“