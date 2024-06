Hirt o double Giro - Tour: Je to pro mě neznámá. Co si myslí o Pogačarovi?

Jsou čtyři z top 10 letošního Giro d´Italia, kteří od soboty jedou také jeho slavnější sestru Tour de France. Mezi zvučnými jmény jako jsou Tadej Pogačar, Geraint Thomas a miláček Francouzů Romain Bardet, je také Čech Jan Hirt. Ten prozradil, jaká bude jeho role, ale i to, jak to bude s těstovinami.

Letos už máte za sebou Giro d´Italia. Jak bylo náročné se krátce po něm připravovat na Tour, další těžký třítýdenní závod, se kterým jste navíc původně ani nepočítal?

„Paradoxně to nebylo tak obtížné jako se připravit na něco, co víte předem, že to pojedete, a máte na to dostatek času. Tady ho tolik nebylo, příprava byla kratší.“

Kdy jste se dozvěděl, že jste náhradník pro Tour?

„Řekli mi to na konci Gira. Vlastně až úplně poslední den. Pak jsem měl pár dnů pauzu a jel jsem na devět dnů na soustředění s Remcem Evenepoelem (lídrem týmu) a Ilanem van Wilderem na jih Francie do kopců. Pak jsem jel mistrovství republiky a odjel do Florencie na start Tour.“

Stihl jste si aspoň trochu po náročném Giru odpočinout?

„Nějak ano. Ale tuhle kombinaci jsem nikdy nejel, tak nevím, jak se odpočívá mezi Girem a Tour, aby odvedl člověk na Tour práci, jakou má. Plus jsem si pořád myslel, že Tour spíš nepojedu. Původně mi totiž bylo řečeno, že jsem náhradník místo někoho, a pak mě i tak nominovali.“

Na Giro jste se připravoval v Kolumbii ve velké nadmořské výšce, což už je v dnešní cyklistice naprosto nezbytné, zvlášť pro vrchaře. Když jste teď byli na jihu Francie, kde je Galibier (2642 m n. m.) a další horští velikáni, tak jste asi taky nějaký čas v těchto výškách strávili, ne?

„Ano, i tady jsme byli ve výšce, projeli jsme si tam dvě etapy, které budou v závěru. Jeli jsme třeba i Cime de la Bonette (2802 m), jenže posledních pár kilometrů bylo zavřených, protože tam ještě byl sníh. Ale dalo se to projet jinak. Nicméně bylo to krátké soustředění, do Kolumbie jezdívám třeba na tři týdny.“

Takže nejen na Galibieru, ale i tam byl ještě nedávno na vrcholu sníh?

„Je to tak, ani Galibier se ještě nedal projet celý.“

Vítězný double Giro-Tour je něco opravdu specifického. Ale už dřív jsme se bavili o tom, že v roli domestika se to zvládnout dá, když můžete vypustit závěry těžkých etap. Jenže vy jste jel Giro na celkové pořadí, skončil jste na něm osmý. Máte tušení, kolik sil vám ještě zbylo?

„Vůbec nevím. Uvidím, jak to půjde. Nepředpokládám, že bych na tom byl stejně jako na Giru. Ale budu se snažit v horských etapách pomoct. Každopádně je pro mě tento double velká neznámá.“

Jaká bude teď vaše role?

„Ono asi není moc co vymýšlet. Budu