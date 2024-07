Dojemný příběh. Před časem bojoval o život, teď vládne na Tour vrchařům

Jonas Abrahamsen ze stáje Uno-X Mobility píše jeden z nezajímavějších a nejdojemnějších příběhů letošní Tour de France. Osmadvacetiletý Nor půjde také do úterní desáté etapy v puntíkovaném trikotu, který nosívají nejlepší vrchaři. „Nemůžu tomu uvěřit, je to pro mě fakt velké,“ radoval se v rozhovoru pro televizní stanici TV2 Norge. K dalším našlapaným kilometrům jej mimo jiné ženou i silné příběhy z minulosti.

Abrahamsen měl odmala jeden velký sen - stát se profesionálním cyklistou. Když mu bylo sedmnáct, v pokoji si vylepoval plakáty Chrise Froomea, tehdy už vítěze Tour de France, Vuelty a olympijského medailisty.

Froome byl známý svou skrovnou postavou, ve které se Ambrahamsen vzhlédl. Nor se snažil být co nejhubenější a nejlehčí. „V té době to bylo populární. Všichni moji oblíbení jezdci takhle vypadali,“ vyprávěl pro The Cycling Podcast.

„Měl jsem něco mezi 58 a 60 kilogramy. Věřil jsem, že když budu na této váze, budu pak nejlepší,“ vzpomínal Abrahamsen.

Jonas tehdy jedl maximálně dvakrát denně, veškerý zbytek volných chvil trávil na kole. Když už to začalo hraničit se závažnými zdravotními problémy, zasáhla Abrahamsenova rodina.