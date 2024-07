Tour podle Kreuzigera: Napínavá až do konce. Pokuta pro Bernarda? Směšné

Po nervech v nedělní etapě měl v pondělí o poznání klidnější den. Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious, ale i během volna musel začít spřádat plány pro své závodníky do dalších dnů. Už středa prý bude hodně důležitá. V rozhovoru pro iSport.cz se ještě vrátil k uplynulým devíti etapám. Jak měl sám v oblibě závody po kostkách či štěrku? A co pokuta pro Francouze za pusu manželce? „Je to směšné, neudělal nic špatného,“ oponuje rozhodčím.

Zkušeností z třítýdenních etapových podniků nemá žádný český cyklista tolik, jako právě Roman Kreuziger (38). Na Tour de France startoval desetkrát jako závodník a teď je zde podruhé v roli sportovního ředitele.

Je za vámi první závodní blok, na začátek proberme ty nejčerstvější zážitky. Jaká byla nedělní gravelová etapa pro vás jako sportovního ředitele v autě?

„Byl to pro všechny poměrně stres. Jak pro závodníky, tak i pro nás. Protože nepršelo, bylo hodně prašno, nebylo moc vidět. Ani průzkumné auto před pelotonem na trať nemohlo, pustili tam jen dvě auta sportovních ředitelů, takže jsme neměli úplně přesné informace, jak to tam vypadá. Samozřejmě jsme to projížděli už v dubnu, ale trošku to pozměnili a sektory byly oproti jaru hodně jiné. Ale bylo důležité, že jsme věděli dostatečně dopředu, co nás čeká, měli jsme vyzkoušený materiál, což hodně pomohlo tomu, že jsme měli jen jeden problém. Bohužel u Mateje (Mohoriče), který píchnul.“

Mohorič, úřadující mistr světa právě na gravelu, měl problém v které části trati?

„Kolem stého kilometru, zrovna když se dělil závod. Právě to mu znemožnilo pokusit se o etapové vítězství. Píchl totiž v místě, kde zrovna nikdo nebyl, my jsme byli daleko, ztratil hodně času. Byla to škoda, šlo o etapu, kterou měl vyhlédnutou. Ale současně jsme věděli, že prioritou je celkové pořadí, aby ochránili kluky jako Pello Bilbao, Santiago Buitrago a Jack Haig, a to se podařilo.“

V pozávodním rozhovoru Mohorič říkal, že tato etapa neměla s gravelovými závody moc společného. Máte vy sám nějaké porovnání?

„Vzhledem k tomu, že závody, jaké jezdí Matej, jsou opravdu na speciální gravelové kolo a tohle se dalo jet na silničních, tak to nebylo až tak špatné. Sektory byly hezké, ale samozřejmě jestli to patří na Grand Tour nebo ne, to je otázka. Protože v neděli tam všichni z pořadí zůstali, nic velkého se nestalo. Kdyby to bylo o trošku těžší, nebo foukalo o trošku víc, mohlo to stát některé lidi pořadí a mohlo to být ještě zajímavější.“

Jaký je tedy váš názor na štěrkové či kostkové etapy na podnicích Grand Tour?

„Cyklista, který vyhraje Grand Tour, by měl být komplexní. Takže to tam asi může být, ale musí to být udělané rozumně, aby závod nepřišel o spoustu