Tour de France ONLINE: 12. etapa po „rovině“ s třemi kopci. Uspěje únik?

Tour de France dnes pokračuje 12. etapou z Aurillac do Villeneuve-Sur-Lot. Ačkoliv máme podle pořadatelů na programu rovinatou etapu, do cesty se závodníkům postaví tři kategorizovaná stoupání, z nichž nejznámější je Rocamadour. Tam před dvěma lety končila předposlední etapa, časovka, v níž Vingegaard potvrdil svou první výhru na Tour. Tehdy se však jelo z opačné strany. Podobné etapy v Villeneuve-sur-Lot finišovaly už několikrát, v posledních dvou případech slavil únik. Ovšem opřít by se do toho mohli Van der Poel s Philipsenem, a pak by byli uprchlíci bez šance. Dnešní etapu Tour sledujte ONLINE na iSport.cz!