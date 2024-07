Roglič v potížích: dva dny, dva pády. Byl otřesený, ale dojel. Pogačar v šoku

To, čeho se mnozí obávali a nikdo mu to nepřál, je tady znovu. Primož Roglič i na této Tour de France dokončil etapu s potrhaným dresem, tentokrát na pravém rameni. Bylo to navíc druhý den v řadě, kdy se Slovinec sbíral ze země. Ve středu se mu nic vážnějšího nestalo, ani čas na soupeře neztratil. Ve čtvrtek to bylo ale jiné. Peloton navíc opustilo během sprinterského dne hned šest závodníků.

Stal se z toho už nepříjemný zvyk. Především pro Primože Rogliče jsou tyto situace maximálně nekomfortní. V jeho případě už fanoušci napočítají během sezony víc závodů, ve kterých spadl, než těch, kde se celou dobu udržel na kole. Málokdy za karamboly může on sám, ale když už se v pelotonu hromadný pád objeví, bývá mu hodně blízko.

V posledních dvou dnech to má na vlastní zavinění 1:1. Ve středu totiž nezvládl poslední sjezd etapy, v jedné z prudkých zatáček mu podklouzla obě kola a on spadl. Ovšem bez vážnějších následků zase nasedl na kolo a díky tomu, že k incidentu došlo v tříkilometrové ochranné zóně, počítal se mu stejný čas jako Remcu Evenepoelovi, se kterým původně do cíle mířil. Byla z toho ztráta 25 sekund na vedoucího Tadeje Pogačara. Dál ale pohodlně držel čtvrtou příčku průběžné klasifikace s náskokem 2:05 minuty na Joaa Almeidu.

Navíc na čtvrtečním startu byl v dobrém rozpoložení. „Ve středu to byl opravdu hodně náročný den, ale jsem spokojený s tím, co jsem na silnici předvedl. Samozřejmě bez pádu by to bylo lepší. Uvidíme, jak to půjde v etapě, samozřejmě se to asi trochu projeví, ale doufejme, že to bude dobré,“ věřil bývalý skokan na lyžích.

Jenže při průjezdu cílem o několik hodin později už se mu hlavou honily úplně jiné myšlenky a také jej musela trápit bolest. To kvůli nepříjemnosti, která se stala 12,2 km před cílem.

Peloton se musel rozdělit na dvě části, aby objel nízké betonové překážky na silnici, jenže Alexej Lucenko to nezvládl a z levé strany zavrávoral a upadnul do pravého pruhu. A právě tam byl Roglič jedním z prvních, kdo neměli šanci zabrzdit. Slovinec zavadil o kolo závodníka před sebou, přeletěl přes řídítka a při tom dopadl na pravé rameno a s největší pravděpodobností se bouchl také do hlavy, protože šrámy neutrpěla jen Rogličova kůže na rameni, ale i helma.

Po nějaké chvíli, kdy se vzpamatoval a posbíral ze silnice, nasedl na náhradní kolo a obklopen kolegy ze svého týmu Red Bull-Bora-hansgrohe dojel do cíle.

Evidentně byl ale otřesený a v bolestech, protože s parťáky neprojevili žádný zájem ještě dojet peloton, který se řítil do sprinterského dojezdu. Cíl tak protnul na 120. místě se ztrátou 2:27 minuty. V celkovém pořadí to pro jednoho z adeptů na umístění na pódiu znamená sesun na 6. příčku s mankem 4:42 na Pogačara a 3:28 na momentálně třetího Jonase Vingeggarda.

Okamžitě po dojezdu etapy si jej vzali na starost týmoví lékaři. K pádu krajana se vyjádřil i muž ve žlutém. „Hned jak jsem projel cílem, mi kluci od nás řekli, že Primož spadl a ztratil čas. Byl jsem v šoku. Byla to opravdu blbá zpráva, jsem za něj zklamaný, smutný, že spadl a ztratil, protože každým dnem vypadal lépe,“ komentoval Pogačar.

Další pokračování Rogliče ve 111. ročníku Tour de France bylo po tomto pádu nejisté. Rozhodně by nešlo o jeho první odstoupení z Grande Boucle kvůli zraněním způsobeným mnohými pády. Poprvé to bylo v roce 2021, kdy měl náplastmi zalepenou snad polovinu těla, podruhé hned další rok. DNF, tedy „nedokončil", má ve svých statistikách i u Vuelty a Espaňa 2022.

Kdo už do dalších dnů nepřišpendlí startovní číslo na dres, to je Michael Morkov, velký pomocník Marka Cavendishe, který už před čtvrteční etapou odstoupil kvůli covidu. Během dne pak sesedli ze svých bicyklů Fabio Jakobsen (dsm-firmenich-PostNL) a Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Etapu v časovém limitu nestihli Jevgenij Fedorov (Astana Qazaqstan), Sören Kragh Andersen a Jonas Rickaert (oba Alpecin Deceuninck).

Už třetí výhru v hromadném dojezdu oslavil Biniam Girmay a upevnil tak své vedení v bodovací soutěži.