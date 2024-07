Divák házel Pogačarovi a spol. křupky do obličeje. Stupidita, zlobí se fanoušci

Byl v největším vypětí, aby nahnal co nejvíc cenných sekund. A v tom Tadej Pogačar zažil něco, co se jen tak nevidí. Muž u trati jemu a následně i Jonasi Vingegaardovi hodil do obličeje křupky ze sáčku, který držel v ruce. „Neničte cyklistiku takovým stupidním činem,“ vzkazují fanoušci. Asociace cyklistů proti tomuto muži podnikne právní kroky.

Cyklistické silniční závody jsou pro jejich fanoušky úžasné v tom, že mohou stát podél trati tak blízko svým oblíbencům a mnohdy i hrdinům. Jenže nejednou se vyskytnou jedinci, kteří tuto možnost zneužívají k vlastnímu zviditelnění. Tak jako v sobotu.

V závěrečném stoupání na Pla d´Adet Tadej Pogačar zaútočil, aby opět ukázal soupeřům svou sílu. Prvním, kdo ho stíhal, byl znovu Jonas Vingegaard. A právě tito dva se v závěrečných kilometrech dočkali i nepříjemných chvil.

Do cíle zbývaly Pogačarovi dva kilometry. Soustředil se hlavně na to, aby bez potíží projel úzkou mezerou mezi fanoušky. A v tom jeden vystoupil ještě víc do cesty a ve chvíli, kdy muž ve žlutém projížděl kolem něj, mu přímo do obličeje vhodil ze sáčku křupky. Pogačar instinktivně obličejem ucukl, otřepal se a pokračoval dál.

Muži to však nestačilo a co mu ještě v pytlíku zbylo, to si nasypal do ruky a vhodil chvíli poté i do obličeje Jonasi Vingegaardovi.

„Bylo tam docela dost bučení a někdo házel chipsy, nebo co to bylo. Slyšel jsem, že je házeli i na Tadeje. To je opravdu divné, dělat něco takového. Takže hlavně se držte dál od silnice, a na nikoho nebučte. Nechápu, proč někdo chodí na cyklistické závody a bučí na lidi. Prostě jen fanděte,“ podivoval se po etapě Vingegaard. A nebyl jediný.

Asociace profesionálních cyklistů (CPA), která hájí jejich zájmy, tento skutek nechce nechat jen tak. „Bez otálení podnikneme proti tomuto chlápkovi právní kroky. Je to nerespekt a nesmí to být tolerováno,“ oznámil ještě v sobotu šéf CPA Adam Hansen.

Ani mnohým fanouškům se takový čin nelíbil. Například Skupina beefeaterů, kteří každoročně na Tour de France jezdí, na sociálních sítích napsala: Máme privilegium sledovat Tour tak blízko a osobně. Nekazte to většině opravdových fanoušků takovým stupidním činem.

Nešlo navíc o jediný prohřešek vůči cyklistům. Pořadatelé zvlášť před horskými etapami, kde často cyklisté nemají příliš mnoho prostoru na silnici, fanoušky prosí: Nepoužívejte dýmovnice. Nedotýkejte se závodníků. Neběhejte po trati.

A stejně Vingegaard v tom samém stoupání schytal do obličeje ještě i nepříjemnou dávku dýmu.

Incidentů s fanoušky při tomto ročníku Staré dámy už bylo několik. Své může vyprávět i jediný český závodník na startu Jan Hirt, který si před první etapou po střetu s divákem, který v daném prostoru neměl co dělat, vylomil pár zubů.