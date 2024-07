Pogačar plánoval sprint s Vingegaarden, v závěru ho utrhl: Tohle je lepší

Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, nejspíš pojedeme na výhru Tadeje. Tak zněly hlasy z UAE Emirates před sobotní etapou, jež vedla i přes legendární Tourmalet. Pogačarův tým tentokrát sehrál dobrou taktickou hru, kterou vymyslel sám jejich lídr. Díky ní a Slovincově pověstnému dynamickému nástupu může tým žlutého muže slavit další navýšení náskoku, který je nyní na obhájce Jonase Vingegaarda 1:57 minuty. Ten se posunul na druhé místo.

Nebyla to až tak dlouhá etapa. Ale díky hned dvěma kopcům mimořádné kategorie, z nichž tím prvním byl slovutný Tourmalet, byla pořádně náročná. I kvůli ostrému tempu, které opět v druhé polovině etapy diktoval celek UAE Emirates.

Ten se v úvodu dne nijak výrazně nesnažil, spíš to vypadalo, že Tadej Pogačar a jeho kolegové šetří síly. Boj o denní únik byl sice opět delší, ale tým z Emirátů jej nechával bez povšimnutí. Nakonec se vytvořila hodně početná skupina uprchlíků čítající přes dvacet lidí, mezi nimiž byl třeba i v duhovém trikotu mistra světa Mathieu van der Poel. Právě jeho dědeček Raymond Poulidor slavit na Pla d´Adet vítězství v roce 1974. I slavnému MVDP ale muselo být jasné, že on dědův počin nezopakuje.

Ačkoliv muži v popředí při výjezdu na Tourmalet ukazovali jasný záměr vyhrát sobotní náročnou etapu, ani v pelotonu už se nejelo žádné odpočinkové tempo, UAE Emirates, hlavně tedy Nils Politt, drželi odstup maximálně čtyř minut od čela závodu.

Přes vrchol Tourmaletu přejel jako první jezdec Movistaru Oier Lazkano, jenž tak získal cenu Jacquese Goddeta a tím i příjemnou prémii 5000 euro.

Kopec druhé kategorie Hourquette d´Ancizan už přejížděl prořídlý únik s náskokem jen 1:15 minuty. A ještě o něco nižší byl při nájezdu do cílového stoupání.

Devět kilometrů před cílem jel v čele pelotonu Pavel Sivakov (UAE Emirates), za nímž se skvěle držel český pomocník Remca Evenepoela Jan Hirt.

Snahu vyhrát etapu nevzdával Ben Healy. Jenže když 7,2 km pod vrcholem vystřelil z pelotonu Adam Yates, byl všem Irovým nadějím konec. 5 km před cílem činila Healyho výhoda na Yatese už jen 13 sekund.

Netrvalo dlouho, než došlo k tomu, na co mnozí čekali. A to včetně Yatese. Útok Tadeje Pogačara. Na ten se snažil odpovědět Jonas Vingegaard, ale Pogačar mu ujížděl. Za Dánem se držel ještě také Evenepoel, pak už ale nikdo.

Jak ale později přiznal Yates, jeho útok takto daleko před cílovou páskou nebyl úplně v plánu. „S Tadejem nikdy nevíte, co vymyslí. Když se cítí dobře, tak chce útočit. V jednom okamžiku mi řekl, ať už vyrazím. A já: Cože? Co jsi to vymyslel? Tak jsem vystřelil a pak se ohlížel, kdy mě dojede. Byl jsem tam už na limitu, když mě dojel, už jsem neměl moc energie,“ vyprávělo jedno z dvojčat Yatesových.

Společně velmi rychle předstihli Healyho a Yates se ještě snažil nechat v kopci vše pro svého lídra. Obhájce posledních dvou vítězství ale začal, alespoň opticky, pozvolna svého největšího soupeře dotahovat. Navíc poslední čtyři kilometry už musel Pogačar jet sám.

Trať byla tradičně obsypaná diváky, kteří se však příliš nedrželi doporučení a proseb pořadatelů, kteří je vyzývali: nepoužívejte dýmovnice, nedotýkejte se závodníků, neběhejte po trati. Nepříjemnost s dýmovnicí si prožil Vingegaard, když mu kouř vlétl do obličeje. Ten se musel i sklánět, aby mu třeba nezpůsobil potíže se zrakem nebo se jej nenadýchal víc, než by bylo únosné.

Postupně Pogačar začal navyšovat náskok právě na dánského cyklistu. 2,1 km před cílem už to bylo 20 sekund, páskou pak projel Vingegaard za Slovincem s mankem 39 sekund. Díky bonusovým sekundám, kde vítěz jich bere 10 a druhý závodník 6, tak Pogačar navýšil svůj náskok o 43 sekund na aktuální 1:57 minuty.

Také vítěz etapy, první s dojezdem na vrcholu stoupání, později přiznal, že jeho útok v této části kopce nebyl úplně v plánu. „Spíš to byl instinkt. Chtěli jsme vyhrát etapu až v závěru, ale pak jsme se domluvili na tomhle útoku Adama. Visma chtěla udržovat odstup, což pro mě bylo skvělé. Musím poděkovat celému mému týmu, protože jel úplně skvěle a vítězství patří jim,“ prohlásil vítěz Tour z let 2020 a 2021.

Původně prý chtěl bojovat znovu s Vingegaardem ve sprintu. „Plán byl vyhrát sprit, možná získat pár sekund a etapové vítězství. Tohle je ale mnohem lepší,“ culil se Pogačar.

Vingegaardův tým Visma-Lease a Bike rozhodně neskládá zbraně, i když jeden ze sportovních ředitelů Grischa Niermann připustil, že soupeře mají opravdu těžkého.

„V tuhle chvíli vypadá Tadej neskutečně silně, ale pořád máme sedm dní. Jonas neměl špatný den, ale musíme přijmout fakt, že Tadej je opravdu silný,“ prohlásil německý direktor před nedělní ještě náročnější etapou.

Vingeggard se posunul na druhou příčku průběžné klasifikace, 25 sekund na něj ztrácí třetí Evenepoel (2:22 na Pogačara), čtvrtý je Joao Almeida, jenž má manko na svého lídra už přes šest minut.