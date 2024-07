Pogačarova výbava: kolo za 400 tisíc korun, hodinky za miliony. Co soupeři?

Victor Campenaerts jako by nevěřil, že právě vyhrál etapu na Tour de France • ČTK / AP / Dario Belingheri

Řešíte, kolik investovat do nového kola? Ve většině případů budou částky ve zcela jiných dimenzích než u profesionálů, které sledujete nyní na Tour de France. Tady byste museli sáhnout hodně hluboko do kapsy, jedná se o statisíce. V případě časovkářských speciálů jsou pak ceny ještě mnohem vyšší. Paradoxem pak je, že žlutý Tadej Pogačar vozí na levém zápěstí hodinky výrazně dražší, než je cena jeho bicyklu. A bizár tohoto ročníku? Aero kryt na nos skoro za devět tisíc korun.

Pořídit si stejnou výbavu, jako mají profesionální cyklisté závodící na Tour de France, je pro většinu milovníků cyklistiky zcela mimo reálné možnosti. Přitom Mezinárodní cyklistická unie už dávno zavedla pravidlo, že vše, s čím se týmy na závodech objeví, musí být k sehnání i běžně na trhu. To znamená, že byste měli mít možnost si koupit kola, na kterých jezdí hvězdy Staré dámy, stejně jako dresy, které oblékají, ale třeba i sluneční brýle či ponožky.

Jenže v případě většiny vybavení musíte počítat s tím, že to bude stát hodně peněž. Ano, najdou se kousky, které si může dovolit každý, jako třeba lahve na pití, jejichž ceny se pohybují od 120 do 180 korun. Jenže další vybavení už je v úplně jiné cenové hladině.

Kola pod půl milionu

Tím nejdůležitějším pracovním nástrojem cyklistů jsou kola. Jejich cena se liší tým od týmu. Ty chudší budou mít levnější, UAE Emirates nebo Ineos Grenadiers naopak na vybavení nešetří. Je ale i spousta faktorů, které cenu daného speciálu ovlivňují. Do hor totiž vjíždí závodníci s jinou výbavou než do rovinatých etap. Liší se také rámy, kde na rovinách se používají ty více aerodynamické. Do šotolinové etapy zase měli jiné obutí kol.

V každém případě se ceny profesionálních bicyklů pohybují v řádech stovek tisíců korun. Třeba tým Decathlon-AG2R-LaMondiale na letošní Tour jede na kolech značky Van Rysel za zhruba 230 tisíc korun.

Třetí muž pořadí Remco Evenepoel a jeho tým Soudal-Quick Step jezdí na bicyklech Specialized S-Works Tarmac SL8 za přibližně 13 tisíc eur, tedy 330 tisíc Kč. O něco levnější stroj „sedlá“ Jonas Vingegaard. Kola celku Visma-Lease a Bike Cérvelo S5 můžete sehnat za 300 tisíc.

V případě italské značky Colnago, kterou nyní proslavuje Tadej Pogačar a jeho kolegové z UAE Emirates, byste museli našetřit ještě o sto tisíc korun víc – jeho speciál stojí 16 tisíc eur (407 tisíc Kč).

Výrazně dražší jsou pak kola na souboj s chronometrem. Dodavatel týmu Ineos Grenadiers Pinarello vyvinul před dvěma lety pro jejich časovkářskou hvězdu Filippa Gannu speciál s označením Bolide F, který už stojí přes 58 tisíc eur, čili skoro 1,5 milionu korun.

Doplněk z říše snů

Řada cyklistů se do etap vydává i s dalšími doplňky nad rámec těch povinných, jako je například helma. Někteří z nich mají i módní hodinky. Když se podíváte na jejich ceny, pochopíte, proč s nimi raději jedou na kole, než aby je nechali třeba v týmovém autobusu.

Už při Tour de France 2020 neušly pozornosti na levém zápěstí Juliana Alaphilippa hodinky s páskem v modré týmové barvě od značky Richard Mille, jejichž cena byla víc než dva a tři čtvrtě milionu korun.

Pogačar, jenž většinu letošní Tour obléká žlutý dres, má pásek hodinek vyladěn s maillot jaune, ovšem model od stejné značky jako před lety Alaphilippe má ještě mnohem vyšší třídu, a tím pádem je i za větší peníze. Pogačarovy hodinky Richard Mille 67 edice Wayda van Niekerka stojí 340 tisíc eur, tedy v přepočtu 8 595 200 Kč.

Výstřelek letošní Tour

Cílem vtípků se hned ze začátku 111. ročníku Grand Boucle stal Dylan Groenewegen, kterého mnozí začali přirovnávat k Batmanovi. Důvodem byl zvláštní kryt nosu, který si nizozemský sprinter přidělal na sluneční brýle. Důvodem měla být ještě lepší aerodynamika. Nejprve mu rozhodčí tento výstřelek zakázali právě kvůli tomu, že nebyl k dostání v běžném prodeji. Výrobce okamžitě chybu napravil a na svém e-shopu jej nabízí za 350 eur (8848 Kč).