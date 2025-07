Vstoupit do diskuse (

Od 5. do 27. července se jela čistě francouzská Tour de France 2025, která se po roční pauze vrátila do Paříže. Vítězství obhájil současný cyklistický král Tadej Pogačar, druhý skončil Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel ve 14. etapě odstoupil. Na Tour nechybělo ani české zastoupení, za stáj Picnic PostNL jel Pavel Bittner, který se dvou sprinterských dojezdech vešel do elitní pětky. Podívejte se v článku na kompletní výsledky 112. ročníku Tour de France.