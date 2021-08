Ošklivý pád legendy! Valverde na Vueltě končí, málem sletěl ze srázu

Bolestivé grimasy v obličeji. Poté dlouhá péče lékařů, pokus o další pokračování v závodu a smutný konec v náručí jednoho z členů týmu. Takové bylo odstoupení jedné z legend španělské cyklistiky Alejandra Valverdeho. Ve svých 41 letech patnácté účinkování na Vueltě a España až do jejího cíle nedotáhne. Po hrůzostrašném pádu musel během 7. etapy odstoupit.

Stačí jen chvilička, nerovnost na silnici, které si nevšimnete, a rázem jsou v trapu všechny vaše cíle a sny. Přesně takto to bylo v pátek v případě zkušeného harcovníka Alejandra Valverdeho. Mistr světa z roku 2018 už brázdí silnice v profesionálním pelotonu dlouhých 20 let! Kdo ví, zda nešlo o jeho poslední Vueltu. A skončí to takto smutně.

Co konkrétně se miláčkovi španělského publika přihodilo? V čele hlavní skupiny se 45 kilometrů před cílem snažil odpoutat olympijský vítěz Richard Carapaz. Ten zaútočil v zatáčce podél skal. Valverde se ho snažil držet, co mu síly stačily, a vypadalo to, že útok Ekvádorce čtvrtý muž průběžného pořadí i pokryje.

Jenže v klesání ve vysoké rychlosti najel na silnici na nerovnost, ta jej rozhodila a on už v zatáčce nezvládl dobrzdit tak, aby jí bezpečně projel. Místo toho nabralo jeho kolo rovnou trajektorii, rodák z Murcie šel k zemi a těsně před svodidly přepadl přes okraj silnice.

V tu chvíli nad ním museli stát všichni svatí, protože nechybělo moc, aby hlavou trefil sloupek svodidel, navíc měl štěstí i v tom, že ze srázu nespadl příliš hluboko. Chvíli trvalo, než k místu jeho pádu dorazil jeden z týmových kolegů, který mu pomohl vyškrábat se zpět na silnici. Bylo ale vidět, že hodně trpí a bolí ho pravá ruka.

Když Valverdemu podával jeden z mechaniků nové kolo, rozhodně to nevypadalo, že má v úmyslu na něj ještě nasednout. Do péče si ho vzali traťoví lékaři, kteří mu ošetřili krvavé šrámy a také vyšetřili, zda nemá nějaké zlomeniny.

Po nějaké době ošetřování, už mimo záběry televizních kamer, znovu nasedl na svůj náhradní bicykl a pokusil se pokračovat v závodu. Jenže po necelých deseti kilometrech, během kterých ho doprovázeli a podporovali dva parťáci z Movistaru, zastavil na pravé straně silnice. Svěsil hlavu přes řídítka a zřejmě i uronil slzu. Konec! Dál to nejde.

Z doprovodného vozu přispěchal k vítězi 12 etap na španělské Vueltě jeden z členů týmu a pomohl mu z kola slézt. Valverde pak zabořil zklamaně hlavu do jeho hrudi. Takový smutný konec svého hrdiny na domácí Grand Tour naposledy zažila Francie v roce 2019, kdy v slzách odstupoval Thibaut Pinot. A teď si něco podobného prožilo i Španělsko.

Po etapě ale přišly i dobré zprávy. „Vyšetření v nemocnici neprokázala žádné zlomeniny,“ informoval tým na Twitteru.

„Alejandro je skvělý závodník, který nám dodal spoustu klidu, bezpečí. Za ta léta, kdy závodí, prokázal obrovskou kvalitu a za to zaslouží obdiv. Dodává nám sebevědomí a také přispívá svými zkušenostmi. V týmu nám teď bude hodně chybět, je to opravdu škoda,“ litoval Miguel Ángel López, jeden z favoritů na umístění na stupních vítězů.

K vítězství ve páteční etapě byl blízko další Valverdeho parťák Carlos Verona. V závěrečných kilometrech měl ale víc síly jezdec týmu DSM Michael Storer. Červený trikot o pouhých 8 sekund udržel Primož Roglič jedoucí v pelotonu před Felixem Grossschartnerem, který byl členem početného denního úniku. V sobotu je na programu rovinatá etapa.