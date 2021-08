Sprinteři na Vueltě: Jakobsenův návrat snů. Kdo zklamal a kdo překvapuje?

Fabio Jakobsen se vrátil do sprinterské špičky (archivní foto) • FOTO: Profimedia.cz V úvodním závodním bloku byli tentokrát pořadatelé španělské Vuelty nesmírně štědří ke sprinterům. Těm totiž z devíti etap věnovali hned čtyři rovinaté dojezdy, což na poslední Grand Tour sezony nebývá tak obvyklé. O vítězství v nich se podělili dva cyklisté: Jasper Philipsen a Fabio Jakobsen. Nesmíme však zapomínat ani na další muže s pořádně nabušenými stehny. Kdo jsou tedy největší sprinterské hvězdy 76. edice španělské Vuelty?

Fabio Jakobsen Věk: 24 let Tým: Deceunick-Quick Step Vítězství na letošní Vueltě: 2 Umístění ve sprinterských etapách: 2., 1., 2., 1. místo Pořadí v bodovací soutěži: 1. (180 bodů) O pohádkovém návratu nizozemského závodníka po hrůzném pádu na loňském závodu Kolem Polska už se toho napsalo hodně. První vítězství na závodech Grand Tour oslavil Jakobsen ve 4. etapě letošní Vuelty a España, kdy k tomu velkým dílem přispěl i jeho týmový kolega Zdeněk Štybar. Ve dvou sprintech pak nestačil pouze na Jaspera Philipsena a v tom sobotním si připsal další výhru. A to poměrně suverénním způsobem. Do cyklistické disciplíny, která je sama o sobě hodně nebezpečná, se tak vrátil ve vynikající fazóně a stáj Patricka Lefevera má do příští sezony v mladém sprinterovi skvělé želízko v ohni třeba i na Tour de France. Fabio Jakobsen slaví svůj triumf v sedmé etapě Vuelty • Foto Profimedia.cz

Jasper Philipsen Věk: 23 let Tým: Alpecin-Fenix Vítězství na letošní Vueltě: 2 Umístění ve sprinterských etapách: 1., 9., 1., 3. místo Pořadí v bodovací soutěži: 2. (164 bodů) Belgický Alpecin-Fenix s hlavní hvězdou Mathieum van der Poelem je sice druhodivizní sestava, ale jeho závodníci v této sezoně ukazují, že výkonnostně patří do nejvyšších pater cyklistiky. Právě jejich sprinter Jasper Philipsen je toho důkazem. Už v minulém roce si na Vueltě připsal jeden triumf, letos ze čtyř sprintů ovládl ve Španělsku dva a to ještě není všem dnům pro rychlíky konec. Úžasnou sílu v nohou ukázal už na letní Tour de France, kde skončil ve sprintech třikrát druhý a třikrát třetí, zvítězit se mu ale podařilo až nyní. Jasper Philipsen ovládl na letošní Vueltě už druhou etapu • Foto Profimedia.cz

Arnaud Démare Věk: 29 let Tým: Groupama-FDJ Vítězství na letošní Vueltě: 0 Umístění ve sprinterských etapách: 14., 2., 10., 6. místo Pořadí v bodovací soutěži: 3. (74 bodů) Poté, co suverénně kraloval na loňském Giro d´Italia, kde vyhrál čtyři etapy a celkově ovládl bodovací soutěž, se od francouzského sprintera letos čekalo víc. Na Tour de France skončil v etapě nejlépe čtvrtý a ještě před prvním volným dnem jeho působení na Staré dámě skončilo, když nestihl časový limit v etapě do Tignes. Také na španělské Vueltě se stále hledá. Ačkoliv má silný rozjížděcí vlak, v sobotu se svých týmových kolegů nedokázal držet a v etapě dojel šestý. Nejlepším umístění je zatím druhá příčka ve 4. etapě. Musíme se tak nechat překvapit, co bude tento debutant na španělské Grand Tour ještě schopen vytáhnout z rukávu. Arnaud Démare vládne spurterům na letošním Giru • Foto Profimedia.cz

Alberto Dainese Věk: 23 let Tým: DSM Vítězství na letošní Vueltě: 0 Umístění ve sprinterských etapách: 12., 4., 3., 2. místo Pořadí v bodovací soutěži: 4. (73 bodů) Mladý italský sprinter je zatím pro většinu fanoušků spíš neznámou, ale na svém prvním podniku Grand Tour už se ukazuje. Už na předchozím malém etapovém závodu Kolem Burgosu dokázal zajet druhé místo ve sprintu za Juanem Sebastianem Molanem. V posledních třech sprintech měla jeho umístění vzestupnou tendenci, přičemž v tom sobotním dojel druhý za Fabiem Jakobsenem. Dokáže v tomto trendu pokračovat i po prvním volném dni, nebo naopak bude patřit k těm nezkušeným, kterým volno vůbec nesedne? Alberto Daniese v cíli sprinterské etapy, ve které skončil druhý • Foto Twitter