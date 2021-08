Nejtěžší týden v historii Vuelty: velká převýšení, cíl v poutním místě

Když samotní organizátoři španělské Vuelty označí její poslední týden za nejtěžší v historii, není třeba jim nedůvěřovat. Už jen to, že ze šesti etap jsou čtyři horské, leccos naznačuje. Vůbec nejtěžší bude ta čtvrteční, při které se budou muset cyklisté „poprat“ s celkovým převýšením téměř 5000 metrů! A to den před tím jich najedou jen o 500 méně. Vyvrcholením pak bude nedělní časovka, jejíž cíl bude v Santiagu de Compostela, tedy cílovém místě Svatojakubské poutní cesty.

Po volném dni se budou závodníci rozjíždět na dlouhých 180 kilometrech. Organizátoři tuto etapu sice označili jako rovinatou, i během ní ale musí cyklisté překonat jedno stoupání třetí kategorie. Mělo by jít o poslední ryzí den pro sprintery, do cíle se dostanou mírným klesáním, poslední dva kilometry jsou pak po rovině. Zelený dres v ní bude chtít potvrdit sprinter týmu Deceuninck-Quick Step Fabio Jakobsen.

Čtvrtek - 18. etapa

Salas - Altu d’El Gamoniteiru

162,6 km

horská

start 13.07, odhadovaný dojezd do cíle 17.17

Po předchozím dnu, kdy cyklisté nastoupali 4437 metrů, je čeká ještě větší peklo (4957 m). Cílový kopec organizátoři objevili pro tento ročník Vuelty a půjde o letošní nejnáročnější závěr. Ještě než k němu jezdci dorazí, musí zdolat dva kopce první kategorie, před závěrem je pak čeká jedna „dvojka“. A pak to přijde. Kopec dlouhý 14,6 km s průměrem 9,8 %, ale… „Nejtěžší rampy Gamoniteiro jsou 16 nebo 17 procent, ale to, co ho dělá tak těžkým, je to, že je to strmé neustále,“ říká jeden z tvůrců trati Fernando Escartín.