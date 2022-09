Evenepoelova slabost = povzbuzení pro Rogliče. Brutální finiš může vše zvrátit

Kdo už nějakou dobu pozoruje Primože Rogliče, ví, že na sobě příliš nenechá znát emoce. Patrné je to i z jeho vyjadřování během závodů, speciálně pak těch třítýdenních. A podle toho to vypadalo i v sobotu. „Určitě pěkný den, ale všichni víme, jak to je, někdy vyhrajete, jindy lehce prohrajete,“ řekl po etapě, ve které stáhl z Evenepoelova náskoku 52 sekund. „Doufejme, že tento trend bude pokračovat,“ dodal ještě.

Nutno říct, je po úterní časovce, po níž se nechal slyšet, že Belgičan je momentálně na jiném levelu, je to optimistický posun.

Naopak u Evenepoela bylo i při pódiových ceremoniálech v sobotu znát, že mu úsměv trochu ztuhnul. Na venek se ale i dál tváří, jako že se nic neděje. „Nebyl to můj nejlepší den, to určitě. Neměl jsem nejlepší nohy a nemohl jsem zrychlit, když do toho Roglič šlápnul,“ přiznal závodník týmu Quick-Step Alpha Vinyl. Zároveň však dodal: „V celkovém pořadí mám stále náskok 1:50, takže není důvod k panice. Pokusím se co nejvíce zregenerovat a přežít neděli.“

Profil královské 15. etapy na Vueltě • Foto lavuelta.es

Právě o tu půjde. Královská etapa prověří všechny lídry na celkové pořadí. Svou délkou patří sice k těm kratším, ale při pohledu na její profil každý pochopí. V úvodní části stoupání jen třetí kategorie, ovšem v závěrečné třetině kategorie 1 a na úplný závěr mimořádná kategorie v Sierra Nevadě s dojezdem do nadmořské výšky 2512 metrů.

Průměrný sklon cílového stoupání, jehož délka je 19,3 km, činí 7,9 %. Ovšem už samotný úvod, kdy se silnice postaví do sklonu i 20 procent, může ukázat mnohé. Poté přijdou kilometry 3 až 6, kde stoupání neklesne pod 10 procent, přičemž velmi výživný bude třetí kilometr. Toto jsou místa, kde se dají čekat útoky všech favoritů jako Roglič, Enric Mas, v sobotu skvěle jedoucí Miguel Ángel López. Otázkou je, jak na tom bude muž v červeném.

Evenepoelovou výhodou může být to, že právě v Sierra Nevadě strávil výškový kemp a mohl to zde lépe poznat. „Je to etapa, kterou dobře znám a myslím, že v ní mohu své úsilí trochu lépe naplánovat. Není čeho se bát. Bude to úplně jiný dojezd než v sobotu. Je to prudké na začátku, ale k cílové rovince se to srovná. Pořád mám náskok 1:50, takže je to stále celé o obraně,“ naznačil Belgičan.

Ovšem jeho sobotní výpadek vlil krev do žil soupeřům. „Abych byl upřímný, nečekal jsem, že Evenepoel v sobotu ztratí čas. To je ale dobrá zpráva pro nás, dělá to závod zase otevřenějším. Stále má náskok dvou minut, ale přijdou další těžké dny. Myslím, že Primož je na tom teď dobře,“ nechal se slyšet sportovní ředitel týmu Jumbo-Visma Grischa Niermann.

Neděle tak ukáže, zda už je Evenepoel velmi blízko k senzačnímu triumfu na své teprve druhé Grand Tour, nebo to bude ještě velký boj hlavně mezi ním a Rogličem, který se nevzdává myšlenky na 4. titul v řadě!