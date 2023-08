Vuelta plná hvězd: čeká se tvrdý boj. Jumbo chce grandslam, kdo je proti?

Na Vueltě se čeká vyrovnaná bitva hvězd • FOTO: koláž iSport.cz Říkáte si, že španělská Vuelta je ta poslední Grand Tour sezony, kde až o tolik nejde? Tak letos pozor! Když by o nic nešlo, proč by na ní startovali vítěz posledních dvou Tour de France, obhájce loňského červeného dresu i vládce jarního Gira d´Italia? Přidejte k nim závodníky Ineosu, který poslední dobou vychází na těchto velkých podnicích dost naprázdno a máte zde zápletku jako hrom. Navíc když Jumbo-Visma vyhlásili útok na sezonní grandslam. Nějaká velká hvězda zde vždy byla. Minimálně na posledních čtyřech ročnících nechyběl Primož Roglič, který navíc tři z nich vyhrál. Ale takovými velikány v boji o celkové prvenství jako letos už se španělská Grand Tour dlouho nepyšnila. Už v sobotu vyrazí v Barceloně do týmové časovky, cíl je opět v Madridu (17. září).

Jumbo nasazuje silnou letku Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard. Šampion z Giro d´Italia Přimož Roglič. Pomocník, který nechyběl ani u jednoho z těchto triumfů Sepp Kuss. Další skvělý vrchař, který byl letos čtvrtý na Kolem Švýcarska Wilco Kelderman a dravý Attila Valter plus zkušený Robert Gesink. K tomu dva skvělé motory na rovinu Dylan van Baarle a Jan Tratnik. Při pohledu na tuto sestavu je jasné, že Jumbo-Visma by měli být opět ti, kteří budou udávat tempo a budou mít hlavní slovo ve vývoji závodu. To ostatně bude také jejich cíl na misi, na jejímž konci by měl být letošní grandslam, tedy ovládnutí všech tří Grand Tour sezony. A bude jedno, jestli červený dres poprvé urve Vingegaard, nebo už počtvrté zkušený Slovinec. Silná sestava týmu Jumbo-visma • Foto Profimedia.cz

Místo Gira obhajoba Jedním z těch, kteří budou klást nizozemské sestavě odpor, bude obhájce prvenství z minulého ročníku Remco Evenepoel. Mladý Belgičan sice Vuletu původně v plánu neměl, jeho cílem byl růžový trikot. Jenže z Gira musel kvůli covidu odstoupit, a tak sezonu přehodnotil a v sobotu v Barceloně odstartuje do týmové časovky se svým celkem Soudal-Quick Step. Mezi jeho pomocníky je i tady český vrchař Jan Hirt. Poprvé dojde na velké měření sil mezi Evenepoelem a vítězem Tour de France. A to chce cyklistický fanoušek vidět. „Je to vzrušující. Párkrát už jsem s ním závodil, ale nebylo to moc často. Vždy je dobré, když je na startu tak velké jméno, takže jsem rád, že tady je,“ těší se i úřadující mistr světa v časovce. Remco Evenepoel má ohromnou motivaci • Foto Profimedia.cz

UAE s talentem Zatímco dánský šampion Tour de France Vueltu jede, Tadej Pogačar na ní chybí. Místo něj sází UAE Team Emirates na další velký talent, domácího Juana Ayusa. Stále ještě dvacetiletý mladík už při loňské premiéře skončil na španělském třítýdenním etapovém klání celkově třetí. S ním přijíždí o moc zkušenější Portugalec Joao Almeida, který zase bral třetí příčku na jarním Giru. Španělský mladík Juan Ayuso • Foto Profimedia.cz

Ineos už potřebuju výhru Pro některé to bylo překvapení, pro fanoušky tohoto Velšana naopak přesně to, co čekali. Nebo možná zklamání z toho, že Geraint Thomas, který byl pro ně po vyřazení Evenepoela jasným favoritem Corsa Rosa, až v rozhodující časovce přišel o růžový trikot. Takže ani teď rozhodně není sebemenší důvod házet zkušeného sedmatřicetiletého cyklistu do starého železa. Vedle něj je na Vueltě i Egan Bernal, který pokračuje ve své návratové kampani po těžkém zranění. Britská sestava také sází na dravé mládí, které představuje Thymen Arensman. Vítěznou Grand Tour by nejbohatší celek v pelotonu potřeboval už jako sůl. Naposledy ji získal právě Bernal, když v roce 2021 ovládl Giro. A to je pro tým, který dřív na největších podnicích nepustil ostatním týmům ani chlup, zatraceně dlouhá doba. Uspěje na Vueltě Geraint Thomas? • Foto Profimedia.cz

Španělské vítězství? Triumf domácího jezdce. To je to, po čem touží Vuelta už dlouhé roky. Naposledy to dokázal Alberto Contador (2014). Teď by ho rád napodobil Enric Mas, který navíc jezdí za španělský Movistar. Tour de France pro něj skončila už v první etapě, takže je teď hodně motivovaný. Předvést se ale chce i další Španěl Juan Pedro López, jenž obléká dres týmu Lidl-Trek. Enric Mas, další ze španělských nadějí pro Vueltu • Foto Profimedia.cz

