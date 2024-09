Kuriózní vysoká pokuta pro lídra Vuelty. Proč O´Connor zdržoval ceremoniál?

Lze jen spekulovat, kdo nese větší díl viny na události, kterou na podnicích Grand Tour až tak často nevidíme. Došlo k ní po těžké úterní etapě s dojezdem na Lagos de Covadonga, kde Primož Roglič a další opět prověřili Bena O´Connora vezoucího červený dres.

Před úterní etapou měl Australan náskok na Slovince 1:03 minuty. Jenže v závěrečném kopci, kde toho nebylo mnoho vidět jednak kvůli častým serpentinám, ale i husté mlze, Roglič s Enricem Masem vyrazili kupředu a O´Connor už pak moc nevěděl, jak daleko jsou před ním.

Do cíle dojel s větší ztrátou, a jelikož se kolem něj pohybovali jen zaměstnanci jeho týmu, kteří mu podali občerstvení a teplé svršky, oblékl se do nich a poté, co si krátce odpočinul, se vydal z kopce zase dolů k týmovému autobusu, kde už se těšil na sprchu.

Musel si ale počkat. Hned potom, co sjel dolů, musel zase nasednout do týmového auta, které jej opět vyvezlo na vrchol. Z toho O´Connor nebyl ani trochu nadšený. Důvodem byl slavnostní ceremoniál předávání červeného dresu, který je nezbytnou součástí procedur po každé etapě. Ten si tedy převzal a znovu pak nasedl do auta a jel k autobusu.

Tam jej pak čekala ještě jedna nemilá zpráva. Za zdržování ceremoniálu dostal pokutu 1000 švýcarských franků (asi 26,7 tisíc korun) a k tomu odečet 20 bodů v žebříčku Mezinárodní cyklistické federace (UCI).

„Řekli mi, že mám jet dolů, a pak zase že se mám vrátit nahoru,“ popisoval nechápavě a trochu naštvaně pro Eurosport ještě v úterý australský cyklista.

Na startu další etapy už byl smířlivější a bral to celé s humorem. „Sprcha prostě byla trochu pozdě. Ale na hotel jsem přijel stejně jako kluci v autobuse, takže to bylo v pohodě,“ řekl lídr závodu. Jen potrestání pokutou ho trochu mrzelo. „Není to tak, že bych chtěl pódium schválně vynechat. Vrátil jsem se nahoru. Ale oni to řeší takto. Abych byl fér, nemůžu k tomu říct nic dalšího.“

Je tak otázkou, kdo je v celé události hlavním viníkem. Tým Decathlon-AG2R La Mondiale, který si asi důkladně nespočítal, že Ben O´Connor i po náročné úterní etapě, ve které přišel o většinu ze svého náskoku, pořád vede španělskou Vueltu? Případně mu předl špatné informace o umístění pódia? Nebo pořadatelé, kteří si lídra závodu neohlídali a nedovedli jej na všechna místa a ke všem povinnostem, které s červeným dresem souvisí?

Celý incident nehápal ani expert Eurosportu Adam Blyth, který k tomu řekl: „Jak těžké je pro pořadatele říct: Jsi v červeném, musíš počkat na pódium? Obvykle jsou cyklisté doprovázeni z cíle přes dopingovou kontrolu až na pódium. Tak jak se mu podařilo zatoulat se?“