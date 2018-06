Černý slaví premiérový triumf mistra ČR v časovce, v ženách kralovala Korvasová

Pětadvacetiletý Černý triumfem vylepšil loňské medailové úspěchy z mistrovství republiky. Před rokem na společném šampionátu se Slováky ve Žiaru nad Hronom skončil třetí v časovce a druhý v závodě s hromadným startem.

Dnes měl již po polovině trati na Bártu, který triumfoval pětkrát v předchozích šesti letech, k dobru takřka 20 sekund.

"Věděl jsem, že už na prvním kopci jsem na něj najel patnáct vteřin. Pak jsem se to snažil jen hlídat. Nohy mě podržely, byl jsem schopný pořád zrychlovat. Být domácím šampionem je nový pocit, který si hodně užívám. A doufám, že bude ještě dlouho trvat," řekl Černý v cíli novinářům.

Bárta bral druhé místo, které obsadil i před dvěma lety, kdy jeho vítěznou šňůru přerušil Leopold König, s nadhledem. "Dostal jsem nějakých 40 vteřin, ale druhé místo je také dobré. Je pravda, že pár titulů mám. Pepa jezdí dobře a dnes to potvrdil, zaslouží si to. Alespoň budu mít příští rok o to větší motivaci," prohlásil Bárta.

Druhá část závodu nevyšla kvůli technickému problému s kolem Zdeňku Štybarovi. Dvojnásobný mistr republiky v silničním závodě z let 2014 a 2017 byl v polovině průběžně třetí, nakonec se musel spokojit se sedmou příčkou.

Stejně jako Černý si pro první titul dojela i Korvasová, která zvítězila před dalšími členkami pražské Dukly Jarmilou Machačovou a Melissou van Neck. Obhájkyně prvenství Nosková brzy po startu spadla a závod nedokončila.

Brzy dvaadvacetiletá Korvasová vyhrála před dvaatřicetiletou Machačovou, mistryní světa z bodovacího závodu na dráze z roku 2013, o 46 sekund. O dalších 23 sekund zpět zůstala Van Neck.

"Ty pocity jsou skvělé, mám samozřejmě obrovskou radost, že jsem vyhrála, protože je to pro mě v podstatě teprve druhá sezona v cyklistice a první titul od přechodu z atletiky, takže je to pro mě samozřejmě velmi cenné vítězství," řekla Korvasová.

Hodně smutná byla obhájkyně Nosková, která loni dokonale využila neúčasti nejlepší silničářky posledních let Martiny Sáblíkové a radovala se z double z časovky i silničního závodu. Tentokrát absolvovala jen 300 metrů do první levotočivé zatáčky.

"Zlomila jsem přední kolo, karbonový výplet je totálně prasklý - a závod pro mě skončil. Jsem sice dost potlučená, mám naražená ramena, ale naštěstí to nevypadá na nic zlomeného, normálně s tím hýbu. Teď to chladím ledem, aby se to zklidnilo, a věřím, že v sobotním silničním závodě nebudu chybět," uvedla Nosková.

Závod příliš nevyšel ani další z favoritek Anežce Drahotové. Závodnice, která kolo kombinuje s atletikou, skončila s takřka tříminutovým mankem na vítězku šestá.

V závodě juniorek byla suverénně nejrychlejší Markéta Hájková, nejlepším juniorem se stal Karel Vacek. Mezi muži do 23 let zvítězil Jakub Otruba.

Mistrovství ČR a Slovenska v silniční cyklistice - časovka v Karlových Varech:

Muži (40 km): 1. Černý 58:32, 2. Bárta -38, 3. Kukrle (všichni Elkov Author) -2:17, 4. Pietrula (Dukla Praha) -2:51, 5. Bucháček (Elkov Author) -3:07, 6. Turek (Israel Cycling Academy) -3:46, 7. Štybar (Quick-Step Floors) -4:45.

Muži do 23 let (40 km): 1. Otruba (Elkov Author) 1:03:07, 2. Lehký -1:14, 3. Holec (oba Topforex-Lapierre) -1:17.

Junioři (20 km): 1. Vacek (Team Giorgi A.S.D.) 31:20, 2. Kelemen (Dukla Praha) -31, 3. Kopecký (Acrog Balen BC) -37.

Ženy (20 km): 1. Korvasová 35:18, 2. Machačová (obě Dukla Praha) -46, 3. Jaseková (SR) -54, 4. Van Neck -1:09, 5. Bajgerová (obě Dukla Praha) -1:21, 6. Hanesová (SR) -2:41.

Juniorky (20 km): 1. Hájková (SKP Duha Lanškroun) 35:57, 2. Sásková (ČS Specialized junior MTB team) -1:17, 3. Jandová (TJ Favorit Brno) -2:02.