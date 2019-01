Hvězdy na domácím šampionátu: MČR v cyklokrosu pojede Štybar i Kulhavý | iSport.cz

Pro třiatřicetiletého Štybara, světového šampiona elitní kategorie z let 2010, 2011 a 2014, bude závod v Holých Vrších na Mladoboleslavsku příležitostí osamostatnit se v čele historického přehledu domácích vítězů. Posledním triumfem před šesti lety na domácí trati ve Stříbře vyrovnal rekordních sedm prvenství Radomíra Šimůnka staršího. V současnosti už Štybar jakožto silniční profesionál jezdí závody v terénu pouze doplňkově.

"Bude to svátek pro český cyklokros. Ladili jsme to celý prosinec. Vánoční závody se Zdeňkovi povedly, cyklokros ho naplňuje, šéfové stáje mu nedali zákaz. Je tam i ve hře konec sezony, že by tam jel jeden závod Světového poháru. Mistrovství světa ale dostal bohužel rezolutně zakázáno, neboť z pohledu týmu je ta trať vysloveně proti němu, tam si nepřejí, aby startoval," přiblížil reprezentační trenér Petr Dlask.

Právě dnes čtyřiatřicetiletý Kulhavý, jenž na horském kole vyhrál na významných akcích prakticky vše, co šlo, má z minulosti s cyklokrosem nejen zkušenosti, ale získal v něm i medaili. V lednu 2011 si na republikovém šampionátu v Hlinsku dojel pro bronz. Vyhrál tehdy právě Štybar.