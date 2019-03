Vakoč o vítězi Milán - San Remo Alaphilippovi: Je takové přerostlé dítě | iSport.cz

S Julianem Alaphilippem se znáte už dlouho, v týmu jste začínali společně, že?

„Ano, jedeme teď spolu už sedmou sezonu.“

Jaký je?

„Je hrozně energický, veselý, řekl bych takové přerostlé dítě, je samý vtípek. Každý s ním skvěle vychází. V podstatě ho neznám ve špatné náladě. Možná když se mu nepodaří nějaký závod, ale trvá to maximálně hodinu a pak už zase dělá srandičky. Člověk se s ním opravdu pořád směje. Je to neskutečně pozitivně naladěný člověk.“

JULIAN ALAPHILIPPE Narozen: 11. června 1992 (26 let) Výška/váha: 173 cm/62 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Deceuninck-Quick-Step (od roku 2014) Největší úspěchy: vítěz na klasikách Milán-San Remo (2019), Strade Bianche (2019), Valonský šíp (2018), vítěz dvou etap na Tour de France (2018), vítěz dvou etap na Tirreno-Adriatico (2019)

Jaký je jeho humor?

„Třeba den před Strade Bianche se ho jeden ze sportovních ředitelů ptal, po kolikáté ty závody jede. Jel to poprvé, ale řekl mu, že jede pošesté. Pak se bavili dál a asi po minutě se Julian začal hrozně smát a řekl mu teda, že to ještě nikdy nejel. Tak jsme si pak, když vyhrál, zase dělali srandu my z něj, že napošesté mu to konečně vyšlo. Jinak dělá různé obličeje, vezme si třeba nakřivo čepici a podobně.“

Jak to má s popularitou doma ve Francii?

„Myslím, že se s tím vyrovnává. Jeho popularita pořád roste, je to pro něj náročné. Ale tak nějak se s tím vypořádává. Ale musí to být hodně složité, když vás poznávají na každém kroku. Teď mi zrovna ukazoval, že s ním vyšel nějaký rozhovor v časopisu a říkal, že ve všech trafikách je teď na stojanech jeho hlava, že je úplně všude.“

Jezdíte spolu už dlouho. Vidíte na jeho výkonnosti a technice nějaký výrazný pokrok, nebo byl takhle dobrý už od začátku?

„Tím, že začal vyhrávat, si víc věří. Každý rok je vidět, že se posouvá výkonnostně. Ne, že by měl předtím menší sebevědomí, ale když najednou zjistil, že umí vyhrávat, tak to šlo hodně nahoru. On měl ze začátku dost i zdravotní potíže. Měl třeba problémy s kolenem, přišel o velkou část sezony, další rok měl mononukleozu, pak další rok zase něco s kolenem. Loni měl první sezonu, kterou objel celou bez nějakých omezení, a neskutečně se to projevilo. A teď zase. Tak doufám, že mu to všechno vydrží. Potenciál měl v sobě vždycky.“

V jeho podání vypadá závodění hrozně snadno. Jede, ve chvíli, kdy to vypadá, že je potřeba zabrat, do toho trochu šlápne a je zase na špici a nevypadá to, že by vynakládal nějaké úsilí. Jak to dokáže?

„Má ohromnou výbušnost. Dokáže se extrémně zmáčknout, jít přes bolest a vydat ze sebe maximum. A pak během etapáků nějak i zregenerovat. Myslím, že spoustu soupeřů psychicky zlomí právě tím, jak to vypadá, s jakou lehkostí jede. Ale sáhne si při úplně na dno.“

Jaké má kromě cyklistiky zájmy? Je známý tím, že hraje na bicí. A co dál?

„Rozhodně to není čtení, to jsem ho snad ještě neviděl s knížkou. Hodně rád tráví čas s kamarády. Sleduje filmy, má rád francouzský rap.“