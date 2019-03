Štybar před důležitými klasikami: Forma může ještě růst | iSport.cz

Dvě vítězství v úvodu sezony, čtvrté místo na slavném Strade Bianche. To je poslední zhruba měsíc v podání českého cyklisty Zdeňka Štybara. Zatímco v minulé sezoně ne a ne dojet na první příčce, letos si tento pocit zase připomněl. A bude se mu to hodit teď, kdy se blíží nejdůležitější jednorázové závody sezony. „Forma by mohla ještě trošku povyrůst směrem k Flandrám a Roubaix,“ hlásil před startem jedné z menších klasik E3 Harelbeke.