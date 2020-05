Kreuziger o plánech i možném příchodu Frooma: Nesedí do naší koncepce | iSport.cz

Roman Kreuziger ve svém programu zatím počítá s Tour de France, ale ví, že změnit se může ještě leccos. Prozradil také, co si myslí o spekulacích, že by mohl do jeho týmu NTT Pro Cycling přijít hvězdný Chris Froome. • Foto: Assos

Už dva měsíce jsou bez závodů a další budou ještě následovat. Nebo už to tak dlouho nebude? Čeští závodníci jezdící ve stájích nejvyšší kategorie v čele s Romanem Kreuzigerem by mohli vytvořit jeden tým a ukázat se v Českém poháru. „Začali bychom 18. července, abychom se rozjeli na worldtourové závody,“ řekl Kreuziger. Ve svém programu zatím počítá s Tour de France, ale ví, že změnit se může ještě leccos. Prozradil také, co si myslí o spekulacích, že by mohl do jeho týmu NTT Pro Cycling přijít hvězdný Chris Froome.

Co říkáte kalendáři UCI?

„Jsme všichni rádi, že vůbec nějaký program je a sezona odstartuje. Všichni se těšíme a pro týmy bude docela velká výzva, aby se programy nekryly a měly závodníky na těch místech, na kterých je potřebují.“

Už jste řešil, jak to budete dělat vy?

„Ne, neřešili jsme to, protože mezi UCI a organizátory se ještě změní spousta věcí. Je nějaký program, ale hrozí, že se to ještě bude měnit. Takže čekají na půlku června, až se to ustálí, a pak nám dají vědět.“

Simon Yates říkal, že nemá cenu nic plánovat, protože ještě pár závodů zruší nebo přehodí. Máte na to stejný názor?

„Je to tak, že musíte začít trénovat a připravovat se, abyste byli připravení na sezonu od srpna, až to opravdu vypukne. A uvidí se, co bude a co nebude.“

A do začátku srpna nějaké závody třeba tady v Česku absolvujete?

„Mluvil jsem s Tomášem Konečným (reprezentačním trenérem) a vypadá to, že dáme dohromady takový národní tým, tým cyklistického svazu, za který bych já, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč, Pepa Černý a Hirťák (Jan Hirt) začali 18. července Českým pohárem, abychom se rozjeli právě na ty worltourové závody.“

Víte, kolik závodů Českého poháru pojedete?

„Vím, že něco začíná 18. července a mluvil jsem i se Štybym, že bychom asi jeli. Ale kolik, to jsme zatím neřešili.“

A kde by to mělo být?

„To nevím. Byly by to závody na rozjetí. Teď bylo vidět, že Dan Turek je na tom dobře, tak by se jelo třeba na něj. Nebo na Pepu Černého. Tím, že byl dlouho v Elkovu, ví, jak tyto závody fungují. Pro mě by to bylo spíš dostat do nohou závodní kilometry. Od úterka asi začnu jezdit v Plzni i večerní kritéria na Lopatárně, budeme řešit s týmem, jestli je tam zařadit, nebo jestli zvolíme jen trénink za motorkou.“

Je teď vaše příprava hodně jiná, když je v ní tolik proměnných?

„Je stejná jako každý jiný rok. I teď, kolem původního termínu ardenských klasik, jsme vybudovali falešnou formu. A pak jsem měl týden volno, kdy jsem neseděl na kole. Teď to směřujeme, jako by Tour začínala v červenci - s tím, že je tam víc objemové práce a příští týden postupně začínáme s intenzitami, aby bylo tělo schopné pracovat i ve vysokých otáčkách a až to začne, abychom byli připraveni.“

Jste na sto procent přesvědčený, že se letos pojede Tour de France?

„Já jsem nikdy nepochyboval, že by nebyla. Věřím, že bude. A když ne, tak nebude. Ale pokud nebude, tak si možná všichni budeme muset hledat práci, protože cyklistika se úplně rozpadne. Není to jen o nás, ale i o Quick Stepu, Astaně, Mitcheltonu, céčkách, spousta z těch týmů měla problém sehnat partnery a podržet to. Takže Tour je opravdu klíčová.“

Změní se závod tím, že se posune termín?

„Určitě to bude změněné. Protože jet Tour v červenci ve čtyřiceti stupňových vedrech a jet ji v září, kdy už počasí bude podobné tomu tady v Čechách, to bude velký rozdíl. Takže změna to bude. Ale nic to nemění na tom, že Tour bude vždycky těžká, všichni tam přijedou co nejlíp připravení a bude i tak náročná. Rozdíl bude v tom, že ty lidi nebudou mít najeto tolik závodních kilometrů a nebudou tak rozzávodění. Takže bych očekával, že někdo tam jeden den bude a druhý třeba ne.“

Mluvilo se o dvourychlostním pelotonu kvůli tomu, že nějakou dobu mohli někteří trénovat venku a jiní ne. Bude tomu podle vás tak?

„Nemyslím si, že bude dvourychlostní peloton. Ale lidi nebudou mít najeto na to, aby jeli tři týdny v zápřahu, takže tam opravdu nějaké výkyvy asi budou.“

Čím byste chtěl v mezinárodním programu začít?

„Koukal jsem, že to začíná Strade Bianche, pak je tam nějaké Polsko. Před Tour bude důležité závodit, ale nekoukal jsem na to detailně. Ještě se totiž řeší taky druhá věc, jak to bude s cestováním, jaké skupiny budou jezdit. Jestli nás budou držet, jako to třeba rozhodlo Lotto Soudal, kdy budou rozdělení do tří skupin, které budou neustále cestovat spolu auty, aby nelítali, a když by se něco stalo, tak stáhnou jednu skupinu, protože nebudou závodníci promíchaní. To je něco, v čem se ještě bude improvizovat a uvidí se postupem času.“

Vrcholem by pro vás měly být Tour a ardenské klasiky?

„Mělo by to tak být. Ale třeba mi řeknou: Hele, u Gira trpíš v květnu na alergie, ale v říjnu už to bude jiný. Takže se může stát, že pojedu třeba Giro. Nevím, zatím když jsem mluvil s Larsem Michaelsenem (hlavní sportovní ředitel týmu NTT), tak to bylo tak, že bych měl zůstat u programu jako původně, takže Tour a Ardeny.“

Spekulovalo se, že jste jeden z týmů, kam by mohl jít Chris Froome. Víte o tom něco?

„Nevíme o tom nic a úplně mi to nezapadá do koncepce, že by kupovali závodníka jako Froome, když NTT nemá přepodepsáno na další sezonu. Nevím, myslím si, že to byla jen nějaká fáma, že Froome chce podepsat, než začne sezona, protože jenom on sám ví, jak na tom je a nechce asi vevnitř stáje bojovat o post jedničky. Takže chce post jedničky jinde. Ale u nás ho úplně nevidím.“