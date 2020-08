Dres šampiona by mohl pomoct k nové smlouvě, doufá mistr v časovce Černý

Ve středu ještě dojížděl etapový závod v Belgii a ve čtvrtek už bral Josef Černý titul mistra České republiky v časovce v Mladé Boleslavi. A to to vzal do středních Čech ještě s přespáním doma na Moravě. „Nevěděl jsem úplně, jestli mi to sedne, ale jak jsem vystartoval a cítil jsem, že by to mohlo jít, tak jsem si věřil,“ popisoval chvíli po dojezdu.

Ve středu jste dojel čtyřdenní etapový závod v Belgii a ve čtvrtek jste už v Česku nastoupil do časovky. Nebál jste se, že by se to mohlo podepsat na výkonu?

„Bylo to 50 na 50. Nevěděl jsem úplně, jestli mi to sedne, ale jak jsem vystartoval a cítil jsem, že by to mohlo jít, tak jsem si věřil a ke konci jsem dokázal zrychlit a vyhrát.“

Tělo drželo?

„Ano, měli jsme tady zázemí, přijel jsem, všechno bylo připravené. Časovka byla dobrá, byl jsem trochu unavený, první půlku jsem to trochu cítil, ale druhou půlku už se mi jelo lépe.“

Co se vám v první polovině závodu honilo hlavou?

„Že to přejde. A že se to rozjede.“

Kdy jste se rozjel?

„Po obrátce. To jsem cítil, že už by to mohlo zrychlovat.“

Věděl jste, že v polovině závodu prohráváte o 11 sekund s Janem Bártou?

„Vůbec. Neměl jsem vysílačku. Prostě jsem jel doraz.“

Žádné zprávy o průběžném pořadí jste tedy nedostal?

„Ne. Ani jsem to nechtěl, chtěl jsem si tempo rozvrhnout sám, jak to půjde, na limitu.“

Nakolik velkým překvapením pak v cíli byla informace, že jste vyhrál?

„Dozvěděl jsem se to až u týmových aut. Bylo to náročné, ale teď si to můžu jen užít.“

Pomůže teď den odpočinku před sobotním závodem s hromadným startem?

„Určitě pomůže, na sobotu doufám, že budu připravený.“

Je to klasikářská trať, na podobné předloni v Plzni dokázal Elkov, za který jste tehdy závodil, všem ostatním zatopit.

„To je pravda. Bude platit, že čím těžší to bude, tím víc se ukáže, kdo na to víc má.“

Dá se domluvit minitým mezi profíky, aby neměl Elkov takovou převahu?

„To se bude odvíjet od situace v závodě. Určitě se o tom pobavíme.“

Pro tým CCC, za který nyní jezdíte, je to zvláštní sezona, na jejím konci skončí i hlavní sponzor. Víte, co bude dál?

„Zatím nemáme žádné informace. Závodíme a uvidíme, jak to bude dál vypadat.“

Sháníte si už nový tým?

„Určitě, ale bylo zatím jen pár závodů. Teď na Tour se bude řešit, jak to bude dál vypadat.“

Dres českého mistra by vám při shánění mohl pomoci, ne?

„Doufám, že ano.“