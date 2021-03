Štybar útočil na vítězství, nástup mu nevyšel. Etapu ovládl Van der Poel

Český cyklista Zdeněk Štybar útočil v závěru třetí etapy závodu Tirreno-Adriatico na vítězství, ale nástup v posledním kilometru mu nakonec nevyšel. Spurtující hlavní pole přivedl do cíle na prvním místě Nizozemec Mathieu van der Poel následován svým velkým rivalem Belgičanem Woutem van Aertem. V čele průběžné klasifikace je pořadí opačné - vede Van Aert před Van der Poelem, který díky bonifikaci snížil ztrátu na čtyři sekundy.

„Po čtvrtku, kdy jsem udělal chybu, jsem byl frustrovaný a chtěl jsem to napravit,“ uvedl úřadující mistr světa v cyklokrosu Van der Poel, který ve čtvrtek dojel druhý za světovým šampionem na silnici Francouzem Julianem Alaphilippem. „Mám z toho vítězství velkou radost, byl to těžký spurt po dlouhé etapě. Bolelo to, ale moc jsem si přál etapu na Tirrenu vyhrát,“ řekl nizozemský jezdec, který v sobotu triumfoval v Itálii na jednorázovém podniku Strade Bianche.

Trojice Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe letos zatím dominuje. V osmi závodech, v nichž v této sezoně společně startovali, si rozebrali všechna vítězství.

Alaphilippe se v pátek pokusil pomoci k úspěchu týmovému kolegovi Štybarovi. Poté, co český jezdec stáje Deceuninck-Quick-Step vyrazil vpřed, francouzský cyklista v čele pelotonu zpomalil tempo a umožnil Štybarovi získat náskok. Nakonec to ale nestačilo a český reprezentant obsadil 15. místo.

V celkovém pořadí je Štybar na 38. místě, čtyři příčky za nejlepším z Čechů Romanem Kreuzigerem.

Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour) - 3. etapa (219 km):

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 5:24:18, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Ballerini (It./Deceuninck-Quick-Step), 4. Higuita (Kol./EF Education-Nippo), 5. Van Avermaet (Belg./AG2R-Citroën), 6. De Buyst (Belg./Lotto-Soudal), ...15. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step), 38. Kreuziger (ČR/Gazprom-RusVelo) všichni stejný čas, 133. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -2:38, 146. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -4:23.

Průběžné pořadí: 1. Van Aert 14:01:47, 2. M. Van der Poel -4, 3. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) -10, 4. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -19, 5. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 6. Stannard (Austr./BikeExchange) oba -20, ...34. Kreuziger -54, 38. Štybar -1:02, 65. Vakoč -6:05, 105. Hirt -12:06.