Zákazy pro cyklisty nekončí. Zatrhli jim i objímání, mají jít příkladem

Býval to dobrý zvyk. Po vítězném závodu se šťastný cyklista objal s týmovými parťáky, maséry a dalším personálem. Jenže doba covidová si žádá spoustu opatření, nejen v profesionálním sportu, ale hlavně v běžném životě. A právě svým fanouškům mají jít závodníci příkladem. Proto nyní Mezinárodní cyklistická unie důrazně vyzývá cyklisty, aby se po dojezdu do cíle neobjímali.

„Z mého pohledu lékaře není riziko nákazy při takovém jednání moc velké. Nicméně zpráva, kterou vysíláme do světa a všem fanouškům je, že s tímto virem bojujeme a chceme připomenout, že dotýkání se jiných lidí je zakázáno,“ vysvětlil šéflékař UCI Xavier Bigard.

Obrázky, kdy se vítězové klasik z úvodního víkendu sezony Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) a Mads Pedersen (Trek-Segafredo) v cíli v euforii objímali s parťáky, by tak už v dalších závodech k vidění být neměly.

Riziko nákazy mezi závodníky je přitom opravdu nízké. Všichni se pravidelně testují antigenními, a především pak PCR testy, bez negativního výsledku se na start nedostanou. Závody jsou i v této sezoně stále bez diváků, ani s nikým dalším, kdo by neměl negativní test, cyklisté do styku nepřijdou.

„Když ale ukážeme záběry cyklistů, kteří si gratulují tak, že se objímají, nevysíláme fanouškům a divákům dobrou zprávu,“ dodal Bigard. „Máme už v současných pravidlech zákaz kontaktu a objetí na pódiu, selský rozum tak praví, že by se takovému jednání měli závodníci vyvarovat i za cílovou páskou, i když třeba právě vyhráli,“ zakončil lékař.

Pro cyklisty je to další sůl přisypaná do otevřené rány. Vstřebávají to, že od 1. dubna už nebudou moct ve sjezdu využívat způsob, kdy si kvůli aerodynamice sedli na horní trubku rámu kola. To se dost nelíbilo třeba i Chrisi Froomeovi, který i díky tomu, že se tento způsob naučil, zrychlil sjezdy, což bývala jeho slabina. Dále pak UCI zpřísnila postihy za odhození bidonu či odpadků mimo zónu pro to určenou. V jednorázovce tak může přijít i diskvalifikace.