Zdravě naštvaný Sagan je zpět, Froome s otazníky. Jak hvězdy rozjely sezonu?

Loni jen jediné vítězství, navíc ani nebylo z Tour de France. To nebyly příliš hezké statistiky slavného Tourminátora. „Ještě mě neodepisujte,“ vzkazoval však trojnásobný světový šampion Peter Sagan . A teď ukázal, že věděl, o čem mluví. Ani covid, který prodělal na Kanárských ostrovech a kvůli kterému musel trochu posunout start nového ročníku, se na něm výrazně nepodepsal. „Někdy to bývá, že staří psi se po úrazech složitě rozjíždí. Ale u Petera mi přijde, že je zdravě naštvaný,“ říká cyklistický expert Petr Benčík. Na Monumentu Milán-San Remo skončil počtvrté v kariéře čtvrtý. V Katalánsku ale přišlo minulý týden už první vítězství. „Třeba tam nebyla taková konkurence, ale vítězství je vždycky těžké. Myslím, že je zpátky a máme se u něj na co těšit,“ dodává Benčík.

Má na kontě čtyři triumfy z Tour de France a chtěl by rekordní pátý. Chris Froome má za sebou ale také velmi těžké zranění. „Řešilo se, jestli vůbec bude jezdit na kole, což asi spousta lidí neví,“ prozrazuje Benčík. Jezdí na něm a také závodí. Na jeho tváři je neustále vidět úsměv. Jenže výsledky moc vidět nejsou. Odjel dva etapové závody, v žádné etapě nebyl do dvacátého místa. „Zatím je tragický, na druhou stranu to byl v této části sezony vždycky. Není to nic, co by mě děsilo. Doteď se ještě nic nedělo, ale odteď to začne být důležité. Je otázka, jak na tom je. Jestli je OK, má kam stoupat a ví, co dělá, nebo je to důsledek toho, že opravdu těžko hledá cestu,“ hodnotí bývalý český závodník. Na tuto otázku ale umí odpovědět asi jen sám Froome.

První a druhý muž loňské Staré dámy i v úvodu této sezony ukazují, že etapákům vládnou. Tadej Pogačar jel zatím dva etapové závody a oba vyhrál. „To je raketa. Je to mladý kluk, vyhrává jak na běžícím pásu. Tady je letos asi jediný cíl - znovu vyhrát Tour - a tomu podřídí všechno,“ myslí si Benčík, který má k Pogačarovu týmu blízko přes značku kol, na kterých UAE Team Emirates jezdí. Primož Roglič má za sebou jediný závod Paříž-Nice, kde suverénně ovládl tři etapy. Jenže v posledním dějství vlastní vinou dvakrát spadl a přišel o celkový triumf. „Roglič, to je vozembouch. Pro mě teď ale není větší sympaťák v balíku než on. Přeju mu i Tour, i když je to ‚konkurence‘. Je tam, má motor, ví, jak se připravit, a bude ještě lepší,“ je přesvědčený český expert a na letošní ročník staré dámy už se těší předem. „Roglič se ukazuje ve výborném světle a možná se zase můžeme těšit na souboj dvou Slovinců. A kdyby se k nim přidal ještě Bernal, mohla by to být hezká Tour.“

Předchozí jara míval na svém kontě už řadu vítězství. Letos? Pouze jedno. Taková je situace, se kterou se musí vypořádat úřadující mistr světa Julian Alaphilippe . Že by byl na vině bílý trikot s duhou na prsou, který je v pelotonu mnohem víc vidět a ve kterém se podle závodníků hůř vyhrává? „Kdyby nebyl Van der Poel, tak má Alaphilippe vítězství ze Strade Bianche a mluvilo by se o sezoně jinak. Je stejný, jako byl vždycky, jen nemá stejné výsledky. Narazil na Van der Poela a Van Aerta v jejich top kondici. Nedivil bych se, kdyby měl stejná nebo lepší čísla než dřív, ale ti kluci jsou prostě lepší,“ konstatuje Benčík. A role duhového dresu? V případě cyklistů v dřívějších letech možná, v případě francouzského fenoménu spíš velká není. „On útočí stylem, kdy počká do nejtěžšího místa, tam za to vezme a jede pryč. Všichni ví, že nastoupí, takže jestli má modrý nebo bílý dres, je úplně jedno,“ je přesvědčený bývalý český závodník.

Věční rivalové MVDP a Van Aert

Tato sezona naštěstí nesklouzla do pozice, že když jedou závod Mathieu van der Poel či Wout van Aert, případně oba, je o vítězi rozhodnuto. Nicméně jsou vždy největšími adepty na prvenství. To dává současné cyklistice velký náboj. „Van der Poel má takové parametry, že se v této formě bude těžko porážet. Nabízí se ale otázka, jak dlouho to vydrží. Buď má naděleno od pánaboha, je to pro něj standard, pak je to OK. Nebo jede na dluh a vrátí se mu to jako bumerang. To nevíme,“ přemýšlí Benčík.

Wouta van Aerta zase nazývá motorkou. „U něj jde teď o to, aby si zvolil priority. Jestli bude jezdit jednorázovky, jestli bude vyhrávat etapy na Tour. Zda bude spurtér nebo klasikář nebo co vlastně bude.“ Roli v tom bude hrát ale hlavně jeho tým Jumbo-Visma. Při loňské Tour de France v mnoha etapách dělal domestika Rogličovi. „Teď nepředpokládám, že bude tahat jak Bulhar, protože může vyhrát pár etap. Loni jeli vyhrát Tour a to bylo jediné, co je zajímalo. Teď vědí, že mají za zadkem Pogačara, Bernala, že to nebude tak jednoduché. Van Aertovy vyhrané etapy by pro ně mohly být ve finále maximum,“ myslí si Benčík.