Kreuzigerovy milníky: zářil na Tour i na Giru, trable s biologickým pasem

2004: první úspěch

Od roku 2001 trávil čtyři měsíce v roce ve Švýcarsku, kde byla lepší konkurence. Studoval němčinu a získával dobré zkušenosti do života a především ty v cyklistice. A ačkoliv v té době nikdo netušil, zda se bude cyklistice věnovat i v pozdějších letech, rok 2004 ukázal, že by to jít mohlo. Podařil se mu totiž první velký úspěch kariéry, když se stal mistrem světa v juniorské kategorii. Jak později sám řekl, toto vítězství mu otevřelo brány do světa.