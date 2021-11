Moc hezké na závody? Kdo je Pogačarova snoubenka a další krásky v pelotonu

Jak vypadají cyklistky v civilu? • FOTO: koláž iSport.cz Na televizních obrazovkách se už letos častěji objevovaly i ženské cyklistické závody. Také dámy se snaží získat přízeň cyklistických fanoušků. A kdyby pánové věděli, co se pod přilbami a slunečními brýlemi často skrývá za půvab a krásu, možná by ji i sledovali častěji. Podívejte se na pohledné, ale i úspěšné ženy na kolech!

Demi Volleringová – pozdější začátek, rychlé úspěchy Narozena: 15. listopadu 1996 (24 let)

Národnost: Nizozemsko

Tým: SD Worx

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 4. místo S cíleným tréninkem začala teprve ve 20 letech, do té doby jezdila rodačka z nizozemského Pijnackeru jen tak pro zábavu. Výsledky systematické práce se dostavily velmi brzy. Během svého prvního roku v profesionálním týmu skončila třetí na ženské verzi slavné klasiky Lutych - Bastogne - Lutych. Na podzim už pak ovládla další známou klasiku Giro dell´Emilia. Tato sezona pro ni byla zatím nejúspěšnější. Je vítězkou La Course by Le Tour de France, jednodenního závodu žen pořádaného v rámci Tour de France. Lutych - Bastogne - Lutych tentokrát opanovala. Než se začala naplno věnovat cyklistice, pracovala jako floristka a její specializací byly svatební kytice. Má tři sourozence, a právě i kvůli tomu se nemohla cyklistice víc věnovat už dřív. Její matka prý nebyla příliš nadšená z toho, že by měla dcerku vozit po závodech po celé zemi. Místo cyklistiky se tak začala malá Demi věnovat rychlobruslení, které jí začalo jít lépe ale až v pozdějším věku, takže prošvihla zařazení do mládežnických výběrů. A tak se znovu vrátila ke kolu.

Anna van der Breggenová – sběratelka úspěchů Narozena: 18. dubna 1990 (31 let)

Národnost: Nizozemsko

Tým: SD Worx (na konci roku ukončí kariéru)

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 5. místo Tato dáma napsala výraznou kapitolu v ženské cyklistice. Posuďte sami. Dvojnásobná mistryně světa v silničním závodu, olympijská vítězka v silničním závodu a bronzová v časovce, 4x celková vítězka ženského Giro d´Italia, 7x vítězka Valonského šípu, a tím výčet jejích úspěchů rozhodně nekončí. Cyklistiku měla dánu snad už sudičkami, a pokud ne jimi, tak rodinným prostředím určitě. Její rodiče i další čtyři sourozenci se všichni tomuto sportu věnovali. I Anně se dařilo už v juniorech. Jenže přechod do elitní kategorie neprobíhal podle jejích představ a dokonce tehdy uvažovala o konci kariéry. Nyní, kdy opravdu končí, je ale ráda, že tam neučinila, protože s cyklistikou zažila spoustu úspěchů. A může v tom nyní pokračovat jako sportovní ředitelka.

Katarzyna Niewiadoma – příliš hezká, aby závodila Narozena: 29. září 1994 (27 let)

Národnost: Polsko

Tým: Canyon SRAM Racing

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 7. místo Na kole začínala úspěšná polská závodnice v 15 letech a už v juniorských kategoriích slýchala: Jsi příliš hezká na to, abys dobře závodila. A tak se ambiciózní slečna rozhodla s tímto předsudkem bojovat. A dařilo se jí to. Například v roce 2013 se ukázala v Česku na Tour de Feminin, kde skončila druhá v hodnocení mladých závodnic. Prvního velkého vítězství dosáhla v současnosti 165 centimetrů vysoká a 49 kilogramů vážící cyklistika v roce 2015, kdy ovládla etapový podnik Euskal Emakumeen Bira. Od té doby přidala další významná vítězství jako třeba to na ženském Amstel Gold Race (2019). Letos skončila třetí v silničním závodu na mistrovství světa v Belgii. Jako řada dalších cyklistů a cyklistek našla svůj nový domov v Gironě nedaleko Barcelony, kde žije se svým přítelem Taylorem Phinneym, také bývalým profesionálem.

Cecilie Uttrup Ludwigová – v pelotonu září úsměvem Narozena: 23. srpna 1995 (26 let)

Národnost: Dánsko

Tým: FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 9. místo Když si prohlédnete fotky této dánské cyklistky, je vám jasná jedna věc: zamračenou ji spatříte jen málokdy, a když už, je to spíš jen z legrace. A navrch je také úspěšnou sportovkyní. Je vítězkou Giro dell´Emilia z roku 2020, letos skončila druhá na La Course by Le Tour de France, kde o dva roky dřív brala třetí příčku. Třetí skončila ve stejném roce také na ženské verzi klasiky Kolem Flander. Lásku ke sportu získala od svých rodičů, kteří byli atlety. Sama Cecilie odmala zkoušela různé sporty. „Začínala jsem s plaváním, ale pokaždé jsem po něm onemocněla a doktoři nebyli schopní říci proč. Tak jsem se vrhla na atletiku,“ popisovala Dánka. Tam však narazila na to, že jejich trenér ji nebyl schopen motivovat a ji to brzy přestalo bavit. A tak zkusila cyklistiku. „Tam byl trenér tak pozitivní a vtipný, že jsem u toho už zůstala a dnes tvrdím, že je to můj druhý táta.“ Uttrup Ludwigová je jednou z těch, které už se nemohou dočkat obnovené ženské verze Tour de France, která se pojede v příštím roce.

Emma Norsgaardová – dánské dynamo Narozena: 26. července 1999 (22 let)

Národnost: Dánsko

Tým: Movistar

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 11. místo Je jí teprve 22 let, ale už toho stihla opravdu hodně. Na svém kontě má usměvavá blondýnka ze severu zatím devět vítězství, přičemž šest jich zvládla v uplynulé sezoně. V té přestoupila do španělského Movistaru a hned začala svým novým šéfům dělat radost. A má ji ze závodění i ona sama. „Cítím se tady skvěle, mám pocit, jako by to byla taková moje malá rodina, s týmovými kolegyně jsme opravdu dobré kamarádky. A myslím, že když máte veselou mysl, máte i rychlé nohy,“ prohlásila nedávno teď už mladá paní. Během sezony se totiž vdala za profesionálního cyklistu Mikkela Bjerga (UAE Team Emirates). K jejím úspěchům patří vedle dvou dánských titulů (2016 a 2020) v silničním závodu a jednom v časovce (2021) také letošní dominance na etapovém závodu Ceratizit Festival Elsy Jacobs, který ovládla celkově, navíc také soutěž mladých závodnic i tu sprinterskou, když vyhrála obě etapy a skončila desátá v prologu. Vedle triumfů přidala v letošní sezoně také další cenná místa na pódiu.

Elena Cecchiniová – láska od dětství Narozena: 25. května 1992 (29 let)

Národnost: Itálie

Tým: SD Worx

V žebříčku UCI v sezoně 2021: 48. místo Na kolo se tato Italka posadil v šesti letech a od té doby mu zůstala věrná. Už jako mladé závodnici se jí dařilo získávat domácí tituly, navíc vedle silnice závodila také na dráze. Zatím poslední vítězství si připsala před dvěma lety, když ovládla na domácím šampionátu časovku. Ve stejné disciplíně, ovšem tentokrát ve smíšené štafetě družstev, získala na letošním evropském šampionátu zlato a na tom světovém bronz. Už devět let je zasnoubená s olympijským vítězem na dráze, rovněž i silničním cyklistou Eliou Vivianim.