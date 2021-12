Čech pomohl Rakušance ke zlatu z OH: Často pracuju do noci. Kolik stojí kolo?

Petr Novák radí, jak zazimovat kolo „U zazimování kola hodně záleží na tom, jak je kdo technicky zdatný. Pokud si na údržbu sami netroufáte a stejně byste kolo na jaře svěřovali odbornému servisu, na nic nečekejte a zavezte jej tam co nejdříve. Na jaře je to v cykloservisech opravdu hodně hektické a jsou dlouhé čekací lhůty. A každý z nás přeci jen dělá práci kvalitněji, pokud na ni má aspoň trochu klidu. Poslední dva roky jsou bohužel problémem i dlouhé čekací lhůty na dodání náhradních dílů a jejich obecný nedostatek. I proto je lepší servis kola neodkládat až na jaro. Pokud chcete kolo zazimovat sami, samozřejmostí by mělo být kompletní vyčištění kola, vysušení a následně promazání, a to minimálně řetězu a gumových gufer u odpružených vidlic. Samozřejmě je vhodné vyčistit a znovu namazat i další místa, jako například hlavové složení, náboje kol a středové složení. To ovšem není možné bez jejich kompletního rozebrání, což 90 % uživatelů doma určitě dělat nebude. V případě elektrokol je před jejich dlouhodobým uskladněním nutné plně nabít baterie. Pokud elektrokolo skladujete v nevytápěném prostoru, je určitě lepší vzít na zimu baterie domů a uskladnit je při pokojové teplotě. Rozhodně to prospěje jejich životnosti. Pokud musíte mít kolo na nekrytém balkoně, určitě se vyplatí jej důkladně zakrýt plachtou. I tak je to ale vzhledem k vlhkosti nejhorší možná varianta.“