Štybar se vrací k cyklokrosu, pojede SP v Táboře: Chci si prodloužit sezonu

V neděli to bude na den přesně 11 let, kdy Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v kategorii elite naposledy závodil v této disciplíně v Táboře. Ideální čas na návrat. Poslední dva roky na silnici mu kvůli zdravotním potížím nevyšly, jak si představoval. „Proto jsem hledal v kalendáři gravelových a cyklokrosvých závodů, jak si sezonu prodloužit. Když tam na mě bliknul Tábor, rozzářily se mi očička,“ usmíval se Štybar.

Sympatie nejen českých fanoušků si získal v dobách, kdy se vůbec nevěnoval královně cyklistiky, tedy silničním závodům, jako nyní. Byl to cyklokros, ve kterém získal Zdeněk Štybar hned pět titulů mistra světa, z toho tři v nejprestižnější kategorii elite.

Pak šel dobývat světové silnice a k závodění v terénu se v posledních letech dostával spíš jen sporadicky, aby si trochu zpestřil zimní přípravu, když mu to v Quick-Stepu, kde dlouhých 12 let působil, dovolili.

Teď se ale u tohoto sympaťáka všechno mění a těžit z toho bude výrazně český fanoušek. V neděli (23. října) totiž bude hlavním lákadlem Světového poháru v cyklokrosu, který se tradičně koná v Táboře. Naposledy tam závodil přesně před 11 lety, kdy obsadil 2. příčku. Od té doby se i v organizaci závodu leccos změnilo, poslední roky se SP konal většinou v listopadovém termínu. Letos však jakoby vše hrálo Štybarově účasti do karet.

„Byli jsme osloveni pořadateli z Flanders Clasics, jestli bychom letos neuspořádali SP už v říjnu. Hlavním důvodem je totiž to, že se u nás posouvá čas a krátí den, což loni způsobilo, že vítěz dojel do cíle a deset minut nato se začalo stmívat. Tak jsme se letos dohodli takto,“ přiblížil důvody změny termínu šéf organizátorů Petr Balogh.

Závod elitní kategorie mužů totiž startuje v 15.10 a předpokládaný konec je v 16.20. Nedělní program SP odstartuje závody juniorů už v 9.30.

Posun termínu vítá i Štybar. „Několik roků jsme se po silniční sezoně s organizátory bavili o tom, že bych si ji ještě prodloužil, ale v listopadu už jsem neměl síly. Takže jsem rád, že je to teď dřív.“

Nepůjde ale o jeho první letošní start v cyklokrosu. Na „rozehřátí“ si dal v terénu gravelové mistrovství světa a o minulém víkendu i dva cyklokrosové závody na Slovensku v Dohňanech. I přes jeho ne úplně dobré pocity byly výsledky skvělé, v sobotu byl druhý, nedělní závod vyhrál.

„Na velký výsledek to v Táboře asi nebude. V Dohňanech jsem cítil, že jsem z cyklokrosové techniky i tempa docela vypadl. V pátek jsem netrefil do jedné zatáčky, v sobotu už to bylo lepší a v neděli zase ještě o trochu lepší. Trať v Táboře mi sedí z celého programu nejvíc, forma taky není ještě takto na konci sezony špatná. Ale byla by blbost říct, že jedu na výsledek,“ přiblížil šestatřicetiletý cyklista své cíle.

Případný úspěch ale sám nevyloučil. „Chci sám udělat co nejlepší výsledek, ale pódium? I když může se stát nějaký zázrak…“ usmál se přes videohovor ze svého domova v Belgii. Tam se přesunul ze Slovenska jen na pár dnů, protože už ve čtvrtek pojede v Belgii cyklokrosový závod Kermiscross a hned po něm zamíří do Stříbra, odkud v sobotu vyrazí do Tábora.

Tam doufá, že jednak bude inspirací mladým českým cyklokrosařům a cyklokrosařkám, a také že ho v závodu poženou diváci. A chce pomoci i místním organizátorům.

„Letos jsem měl mizernou sezonu na silnici, loni to samé, spousta zdravotních problémů. Přijde mi, že celý rok jsem jenom trénoval a nezávodil, takže si chci sezonu prodloužit. Díval jsem se do programu na gravel a cyklokros a tam na mě zablikal Tábor. Tak se mi rozsvítily očička. Vím, že v těchto podmínkách to mají složité belgičtí organizátoři, nedovedu si představit, jak těžké to teprve musí být v Česku. Tak bych je chtěl podpořit.“

Vedle Štybara se mohou fanoušci těšit na zahraniční hvězdy jako třeba Eli Iserbyt, který loni skončil v Táboře druhý. Z domácích mužů pak budou všichni zvědaví na výsledek Michaela Boroše, který v minulém SP v americkém Fayetteville dojel desátý.

„V juniorech nejvíc spoléháme na Vaška Ježka a Elišku Hanákovou. V ženách určitě dobře pojede Kristýna Zemanová, která se letos umisťuje na stupních vítězů, na druhou stranu ale jako třiadvacítkářka pojede s elitní kategorií, takže to bude mít o to těžší. Kdyby byla kolem desátého dvanáctého místa, tak by to byl velice pěkný výsledek,“ řekl reprezentační trenér Petr Klouček.