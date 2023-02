Česko má po pěti letech medaili z MS, hlavní drama ovládl Van der Poel

Kristýna Zemanová se raduje z bronzu v závodě do 23 na MS v cyklokrosu • Profimedia.cz

Paráda! Cyklokrosařka Kristýna Zemanová získala na mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide v závodě žen do 23 let bronz a ukončila pětileté čekání Čechů na medaili. Mistrem světa v hlavní kategorii se stal popáté v kariéře Nizozemec Mathieu van der Poel. V dramatickém závodě na domácí trati v Hoogerheide porazil velkého rivala a trojnásobného světového šampiona Wouta van Aerta z Belgie. Bronz z loňska dokázal obhájit další Belgičan Eli Iserbyt. Michael Boroš obsadil 21. místo.

Osmadvacetiletý Van der Poel a stejně starý Van Aert odjeli ostatním hned od začátku. Před desítkami tisíc diváků nasadili na suché a rychlé trati strhující tempo. Tak trochu podle očekávání nakonec svedli velký souboj až do posledních metrů desetikolového závodu. Většinu odtáhl v čele Van der Poel, ale v závěru se mu na vedoucí pozici nechtělo. Takticky si počkal až do cílové rovinky a jeho útok byl úspěšný.

„Je opravdu těžké tohle nějak popsat. Dopadlo to tak, jak skoro všichni říkali už s předstihem - že závod se rozhodne až při mém závěrečném spurtu proti Woutovi. Samozřejmě jsem nadšený, jak to dopadlo. Je to neuvěřitelné. Tohle je rozhodně jedno z mých nejkrásnějších vítězství a budu si ho docela jistě hodně dlouho pamatovat,“ uvedl Van der Poel v rozhovoru pro federaci UCI.

Všestranný belgický rodák Van der Poel oslavil celkem pátý titul po letech 2015 a 2019 až 2021. Mezi elitou má v medailové sbírce i stříbro a bronz. Van Aert dosáhl na zlatý hattrick v letech 2016 až 2018, dnes získal již čtvrté stříbro, pokaždé ho přitom předčil právě Van der Poel. Obhájce loňského titulu z amerického Fayetteville Brit Tom Pidcock dal přednost přípravě na silniční sezonu a v Nizozemsku nestartoval.

Šestinásobný domácí šampion Boroš se během závodu pohyboval převážně ve druhé desítce. Na kýženou první ztratil nakonec 27 sekund, manko na vítěze měl téměř dvě minuty. Druhý český zástupce ve startovním poli Jakub Říman byl o další takřka dvě minuty zpět a dojel devětadvacátý. Šimon Vaníček kvůli zdravotním potížím nestartoval.

„Dneska se mi to moc nepodařilo, neměl jsem svůj den. Nejlepší výsledky se mi letos podařily na suchu, bral jsem to, jaký to bylo, ale nohy nebyly dobré. Chvíli jsem byl blízko desítce, jenže jsem nebyl schopný udržet s nimi tempo a musel jsem si zvolnit,“ uvedl Boroš.

Zemanová: O tomhle jsem snila

Devatenáctiletá Zemanová kontrolovala od začátku dění v čele závodu. Brzy sice odjely dvě hlavní aspirantky na titul Van Anrooijová s Britkou Zoe Bäckstedtovou, ale česká reprezentantka byla hned za nimi ve dvojičce s Marií Schreiberovou. Ve třetím ze šesti okruhů ale přišlo zaváhání Lucemburčanky a pád, úřadující česká šampionka se jí rychle vzdálila o více než čtvrt minuty a náskok navyšovala.

Obhájkyně stříbra Van Anrooijová zvítězila před loňskou juniorskou šampionkou Zoe Bäckstedtovou o 33 sekund. Zemanová přijela třetí o dalších 59 sekund zpět. Posledním českým medailistou byl dosud Tomáš Kopecký, jenž získal mezi juniory v roce 2018 rovněž v Nizozemsku stříbro.

„Jsem strašně šťastná, vůbec nevím, co mám říct... Tohle byl vždycky můj sen a vůbec mi nedochází, co se vlastně stalo. Je to neuvěřitelný. A je to také strašně velká odměna za všechnu tu dřinu a vše, čím jsem si prošla v posledních dvou letech,“ uvedla Zemanová v rozhovoru s novináři.

Po juniorce Vandě Dlaskové se postaral v dopoledním závodě o další umístění české výpravy v první desítce v individuálních závodech letošního šampionátu sedmnáctiletý Ježek. Měl výborný start, dokonce nějakou dobu i vedl početný peloton čítající celkem 71 závodníků. Pak už se ale chopil taktovky velký favorit Bisiaux.

Ježek dokončil první ze šesti okruhů na osmém místě, pak sice vypadl z první desítky, ale dokázal se do ní zase vrátit. Závod dokončil s mankem 48 sekund na vítěze, na bronz měl půlminutovou ztrátu.

„Starty mám tradičně dost dobré a i dnes se mi povedl. V průběhu závodu jsem měl malou krizi, ale pak jsem se zmátořil. Byl to pěkný závod. Myslím, že jsem zajel svůj průměrný výkon. Přece jenom to nebylo na sto procent toho, co jsem chtěl, ale desítka je pěkná,“ řekl Ježek.

Bisiaux zvítězil s náskokem 11 sekund před domácím cyklokrosařem Sennou Remijnem, o dalších šest sekund zpět zůstal Belgičan Yordi Corsus.

V 15 hodin završí program šampionátu očekávaný závod elitní kategorie mužů.