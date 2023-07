Froome závodí v Česku! Má přinést rekordy. Můžu ho porazit, věří si Vacek

Když cyklistický šampion Chris Froome přijel poprvé do Prahy, vydražil žlutý dres z Tour 2013 pro syna svého českého kolegy • Pavel Mazáč / Sport

Čtyři náročné etapy a bez mála jedenáct a půl tisíce výškových metrů. Dnes v Prostějově začíná nejprestižnější domácí závod Czech Tour. Představí se nejen elitní tým Jumbo-Visma ale i čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome s celkem Israel-Premier Tech. Domácím želízkem v ohni je dvaadvacetiletý Karel Vacek. „Pro nás by bylo ideální, kdybychom měli českou vlajku spolu s Chrisem na podiu,“ soudí Leopold König, sportovní ředitel závodu.

První etapa největší domácího závodu začne ve čtvrtek po dvanácté hodině na prostějovském náměstí, odkud jezdci zamíří po kopcovitém profilu do finále v Uničově. Úvodní etapa bude zároveň jedinou, ve které se mohou sprinteři více prosadit.

Po prvním rozjezdovém dni se jezdci přesunou do Beskyd, kde budou muset dvakrát zdolat nelehké stoupání na Pustevny. Necelé tři tisíce výškových metrů prověří všechny vrchaře. „Týmy si Czech Tour pochvalují právě jako skvělou přípravu na Vueltu. Když se u nás zúčastní a poté se jim ve Španělsku podaří vyhrát vrchařské etapy, je to pro nás skvělá recenze,“ říká König.

Třetí den a další test v podobě obří porce tří tisíc čtyř seti výškových metrů. Etapu uzavře výstup na Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku. Největší událost české cyklistiky čeká finiš ve Šternberku, kde závodníci absolvují finálový čtyřnásobný okruh přes město.

„Máme tu největší sportovní hvězdu z posledních deseti let. Start jsme mu nabízeli už dříve, což jeho tým shodil ze stolu. Poté, co ale nevyjel na Tour de France, se situace změnila. Zkusili jsme je přesvědčit dobrými podmínkami na přípravu na Vueltu. Zabralo to,“ poodkryl okolnosti Froomovy účasti König. „Moc se těším na to, že budu poprvé závodit v České republice právě na Czech Tour. Mám za sebou dobrý tréninkový blok a jsem připraven zahájit druhou část sezóny,“ těší se hvězdný Brit.

Chris Froome Narozen 20. května 1985 (38 let) Tým Israel-Premier Tech Výška 186 centimetrů Úspěchy - Olympijské hry - bronz Londýn 2012, bronz Rio 2016

- Tour de France - vítěz v letech 2013, 2015, 2016, 2017

- Giro d'Italia - vítěz 2018

- Vuelta a España - vítěz v letech 2011 a 2017

„Pro závod je super, že tady bude Chris. I když už je na sklonku kariéry, tak určitě přiláká fanoušky i mediální pozornost, protože toho během kariéry dokázal strašně moc. Těším se na to, co předvede, a věřím, že ho můžu porazit,“ přeje si Karel Vacek.

„Pro Čechy bude těžké se prosadit. Tři čtvrtě závodního pole obsadí čistí profíci,“ avizuje König. Překvapit se v dresu domácí stáje pokusí například Jan Bárta nebo Michael Boroš.

Velká změna přišla i v názvu celé akce. Generální partner se rozhodl přejmenovat akci ze Sazka Tour na současný název. „Cyklistika je v Česku zdaleka nejpopulárnější sport a my věříme, že Czech Tour má potenciál stát se nejznámější sportovní akcí spojenou s Českou republikou, na kterou bude celá země pyšná,“ říká Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka. „Cyklistika je stále na vzestupu. Pokud se chceme velikostí a prestiží vyrovnat Jizerské Padesátce nebo Velké Pardubické, museli jsme změnit název,“ vysvětluje Jonák.

Letošní Czech Tour bude lámat rekordy. „Očekáváme oproti minulým ročníkům několikanásobnou návštěvnost. Psaly nám stovky lidí,“ raduje se König. „Chtěli bychom se držet názvu a zavítat i do českých krajů. Cyklistické závody slouží jako pohlednice do světa. Snažím se stejným dílem dbát jak na náročnost trasy, tak na krásy, které diváci uvidí,“ nastiňuje plány do budoucna a nevylučuje ani spolupráci se společností CzechTourism.