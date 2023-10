Štybar a konec kariéry: Ještě to pořád je trošku otevřené. Nebyl připravený

Většina fanoušků ho má hodně v oblibě a uznává ho. A to i přes to, že v posledních třech letech se jednomu z nejúspěšnějších českých cyklistů Zdeňku Štybarovi nedařilo. Stála za tím řada zdravotních problémů. A ačkoliv už v 37 letech patří v profi pelotonu k jedněm z nejstarších, hodně lidí zamrzely zprávy o jeho možném konci kariéry. Webu iSport.cz ale sám sportovec upřesnil: „Vypadá to, že ve World Tour.“

Když se v posledních dvou týdnech na zahraničních cyklistických webech a také sociálních sítích objevily zprávy o možném konci silniční kariéry Zdeňka Štybara, vyvolalo to řadu ohlasů. Český cyklista si v posledních letech prošel řadou patálií, z nichž ta poslední velká byla endofibróza ilické tepny v obou nohou a následná operace.

Závodů do konce sezony už mnoho nestihl, a tak mu jeho letošní tým Jayco-AlUla neprodloužil smlouvu na další sezonu. „Žádný jiný tým z první divize mi ji nedá, takže jedu poslední worldtourový závod,“ hlásil zahraničním médiím v Číně. Jak to ale je s jeho kariérou celkově? Proč ke konci sezony nejel víc závodů? A jaká byla jeho reakce, když mu šéf týmu oznámil, že s ním už dál nepočítá?

Máte za sebou poslední závod sezony v Hongkongu a podle příspěvků na sociálních sítích to vypadalo, že i poslední ve vaší profesionální silniční kariéře. Je to opravdu tak?

„Vypadá to tak, ale upřesnil bych to. Vypadá to, že ve World Tour. Ještě jedna věc je pořád aspoň trošku otevřená. Ale to se rozhodne teď během krátké doby, jakým směrem se vydám. Mezi tím mám už různé pohovory na jinou práci v jiných týmech. Tím, jak jsem otevřel tu bránu, že asi skončím kariéru, se to nějak nahromadilo a bude to spíš na mně, jak se rozhodnu a jakým směrem se vydám.“

Dřív jste říkal, že jiné angažmá než ve World Tour týmu byste nechtěl. To se teď změnilo a vrátka jsou ostřená?

„Je to otevřené, ale teď nechci vířit vody. Asi nebude trvat dlouho a budu o tom mluvit. Ale je to projekt, který by mě zajímal a dával mi smysl. Je asi jediný, pro který