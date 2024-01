Boroš má sedmý titul, Štybar na MČR třetí. Ženám dál vládne Zemanová

Boroš kontroloval dění v čele od samého začátku a na rozdíl od svých pronásledovatelů se vyhnul chybám a neměl ani technické problémy. Jednatřicetiletý závodník zvítězil počtvrté za sebou a posedmé z posledních osmi ročníků. Jeho vítěznou sérii přerušil jen v roce 2020 Emil Hekele, Boroš dojel tehdy třetí.

Kristýna Zemanová se stala potřetí v řadě mistryní republiky v cyklokrosu. V Táboře vyhrála dvacetiletá závodnice s velkým náskokem před Nikolou Noskovou a Simonou Spěšnou. Mezi juniory zvítězil Kryštof Bažant, v závodě juniorek byla nejrychlejší Amálie Gottwaldová.

Obrovská favoritka Zemanová na zmrzlé trati v táborském areálu Komora, kde se bude za tři týdny konat mistrovství světa, dominovala. Po prvním z pěti okruhů ji sice měla v dosahu další česká reprezentantka Julia Kopecky, tu však zastavily technické problémy a obsadila až deváté místo.

„Jela jsem si svoje tempo od startu a postupně jsem budovala náskok. Nemělo smysl se ohlížet na ostatní nebo na někoho čekat. Byl to pro mě spíše dobrý trénink, i když je fakt, že bych potřebovala jet ještě jedno kolo, abych se dostala k času, který se jezdí na závodech Světového poháru. Ale snažila jsem si to udělat sama těžké, nastupovala jsem za každou zatáčkou, do každého výjezdu, abych měla zátěž, kterou jsem chtěla,“ řekla novinářům staronová šampionka.

Zemanová nakonec zvítězila s náskokem takřka minuty a čtvrt a navázala na tituly z Kolína a loni v Mladé Boleslavi. „Tenhle titul patřil určitě k jedněm z těch snadnějších. Užívala jsem si celý závod od startu až do cíle. Bylo to na pohodu. Věděla jsem, že pokud nebudu mít defekt, měla bych titul získat. Věděla jsem, že by to mělo vyjít. Trošku to bolelo, ale nedělala jsem si z toho hlavu. Byla jsem uvolněná.“

Nosková, která už se naplno věnuje silničním závodům, vybojovala třetí stříbro, na kontě má i stejný počet bronzů. Spěšná přijela do cíle o dalších 36 sekund později a mohla se radovat z prvního cenného kovu mezi ženskou elitou. Rekordmanka Pavla Havlíková, která má na kontě osm prvenství, skončila pátá.

„Nevěděla jsem, co mám od sebe očekávat. Pro mě je cyklokros doplněk. Ale chtěla jsem to zkusit, když je mistrovství světa doma. Tým neměl problém, abych si odskočila na měsíc ještě do cyklokrosu. Chtěla jsem na republice ukázat takový výkon, abych si vysloužila nominaci, s tím jsem do toho šla. Bylo to pro mě hodně náročné hlavně v prvním kole. Byla jsem totálně promrzlá, vůbec jsem necítila ruce,“ uvedla Nosková.

Od poloviny závodu jí už trochu docházely síly. „I proto, že nejsem zvyklá, jak se pořád z kola sesedá a nasedá... Trenér mi řekl, že mě na šampionát vezme. A pojedu i štafetu. Jsem za to ráda, bude to kvalitní rozjetí před závodem. Štafeta do toho zapadne. Do mistrovství světa jsou ještě tři týdny, když to poladím, mohlo by klapnout kolem patnáctého místa, s tím bych byla spokojená,“ řekla Nosková.