Štybar se domlouvá s českým týmem. Jaká bude jeho role?

Český tým ATT Investments roste každým rokem a v této sezoně by mu měla dokonce pomoci i česká cyklistická legenda. Zdeněk Štybar stále definitivně neoznámil konec své silniční kariéry a teď to vypadá, že by si ji mohl ještě prodloužit. „Spolupráce už je předběžně domluvená, jen je otázka, jakým směrem se oba vydáme a domluvíme,“ prozradil majitel stáje Radim Kijevský. Jaké další posily a opory český celek má?

Zatím sedmnáct míst z možných osmnácti má obsazený český tým ATT Investments. To zbývající má v tuto chvíli rezervované Zdeněk Štybar. Ten sice na konci listopadu oznámil, že cyklokrosové mistrovství světa v Táboře bude na 99 procent jeho posledním závodem, ale jedno procento si nechal ještě jako zadní vrátka. Otevře je ještě? Podle majitele české kontinentální stáje tato možnost je.

„Náš tým má se Zdeňkem blízký vztah, už od dob, kdy jsme ho zabezpečovali třeba na mistrovství republiky. Když mu nebyla prodloužená smlouva, tak jsme začali lehce komunikovat o spolupráci s naším týmem,“ vyprávěl na předsezonní tiskové konferenci Radim Kijevský.

„Situace se má tak, že Zdeněk sice řekl, že pojede nejspíš poslední závod, ale už neuvedl, jestli v terénu, nebo na silnici. Dali jsme si datum 25. ledna, kdy se domluvíme, jak naše spolupráce bude pokračovat dál. Jestli v roli závodníka, nebo na pozici mentora a sportovního ředitele na vybrané závody,“ upřesnil Kijevský.

Ještě před šampionátem v Táboře (4. února), by tak mělo být jasné, o jakou rozlučku půjde. Nyní ještě nic určitého stáj ATT Investments oznámit nemohla. „Jediné, co můžu potvrdit, je, že spolupráce už je předběžně domluvená, jen je otázka, jakým směrem se oba vydáme a domluvíme. Zatím jsme si ještě nic nepodepsali,“ řekl Kijevský.

Štybar tak má ještě čas na rozmyšlenou, zato ostatní členové týmu už jsou v plné přípravě na start sezony, který pro ně bude na konci února v Chorvatsku.

Do týmu nově přišli Jan Bittner, mladší bratr Pavla Bittnera, který je jedním ze čtveřice českých cyklistů ve World Tour, tedy nejvyšším patře silničářů. Dalším nováčkem je Matyáš Fiala, třetí muž na mistrovství republiky jezdců do 23 let. Z konkurenčního Elkov Kasper přestoupil Dominik Neuman, stříbrný z republikového šampionátu v roce 2021, loni byl pátý. Ze Slovenska přichází osmnáctileté talenty Richard Riška a Matthias Schwarbacher, zastoupení má i Polsko v osobě Bartosze Rudyka. Mužem, který silnici kombinuje s terénem, je Šimon Vaníček. A úspěchy v minulých dvou sezonách v Elkovu Kasper sbíral Filip Řeha, který doufá, že se mu minimálně stejně dobře povede i v novém působišti.

A dále zůstávají opory jako Jiří Petruš, Jakub Otruba, Daniel Turek či Maďar Márton Dina.

„Prioritou v této sezoně pro nás budou mistrovství republiky, kde pojedeme rovnou čtyři. České a slovenské, polské a opět i maďarské. Na tom českém bychom rádi navázali na rok 2023 a rádi bychom do sbírky doplnili mistrovský dres ze závodu jednotlivců,“ prohlásil hlavní sportovní ředitel třetidivizní sestavy Jaromír Friede.

Z významnějších závodů by tým rád startoval na domácí Czech Tour, dále pak na Kolem Slovenska, Kolem Maďarska a Kolem Chorvatska.

„Drtivou většinu sezony jedeme ve dvou programech, většinou v šesti sedmi závodnících, máme dost prostoru je točit. Máme i závodníky do 23 let, kteří se budou účastnit závodů v národních dresech. A Jakub Otruba je v širší nominaci na olympijské hry. Takže máme jak v týmu, tak v reprezentacích o co bojovat,“ řekl Friede.

Podílet se na tom bude také Vojtěch Řepa v roli sportovního ředitele. Teprve třiadvacetiletý bývalý cyklista začínal právě v ATT Investments, poté odešel do druhodizivní španělské stáje Kern Pharma. Loni však předčasně ukončil kariéru. „Obojí má své krásné. Baví mě, jak skládáme závodní kalendář, obepisujeme pořadatele, snažíme se dostat na ještě lepší závody, protože jedině to může kluky posouvat dál v kariéře a stejně tak náš tým. Rolí sportovního ředitele se bavím a jsem rád, že jsem se obloukem vrátil k cyklistice,“ prohlásil Řepa.