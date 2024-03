Hříšník Quintana je zpět: těžký rok, pak návrat „domů“. Prožene Pogačara?

Nairo Quintana se vrátil do týmu Movistar • Profimedia.cz

Vyhrál italské Giro i španělskou Vueltu, na Tour de France ovládl tři etapy. Vynikající vrchař Nairo Quintana však kvůli tramadolové kauze na rok úplně zmizel ze scény. Doma v Kolumbii sbíral motivaci k dalšímu tréninku a doufal, že po všech potížích ho přece jen nějaký světový tým znovu zaměstná. Nakonec to byl jeho dřívější celek Movistar, za který teď nahání Pogačara a spol. na etapovém podniku Kolem Katalánska.

Hříšník se vrátil pro místo lídra. Nairo Quintana bojuje o sebevědomí v závodě Kolem Katalánska. Po tramadolové kauze, která vedla ke konci v Arkéa Samsic a nejistému roku bez angažmá, podepsal čtyřiatřicetiletý Kolumbijec angažmá v týmu Movistar. První evropský test zakouší v čele španělské sestavy, když se žene za hvězdnými konkurenty.

Tramadolová aféra otřásla základy Quintanovy kariéry. Kolumbijec před dvěma lety neprošel testy na zakázané látky. Přestože měl v oběhu stopy po léku na bolest, jeho užití tehdy rázně odmítl. „Během kariéry jsem byl na více než 300 dopingových kontrolách, což vychází na zhruba tři měsíčně. Nikdy jsem neměl problém, tak proč bych měl mít teď? Nikdy jsem ho vědomě neužil,“ vyjádřil se.

Za nález ho stopka nestihla. Tramadol sice je kvůli dopadům na pozornost jezdců na seznamu zakázaných látek UCI (Mezinárodní cyklistické unie), to však neplatí v případě světové antidopingové agentury. Jenže tým Arkéa Samsic, za nějž Quintana tehdy už třetí sezonu závodil, se za jezdce nepostavil. A došlo na hořké loučení. Kolumbijec hledal novou stáj, vyjednávání však neprobíhalo podle plánu.

„Byl to těžký rok. Bezesné noci, mnoho dní obrovských obětí. Náročné bylo každý den bez jistoty budoucnosti znovu sedat na kolo, trénovat s cílem posouvat se vpřed. Ale stálo to za to,“ radoval se při oznámení podpisu s Movistarem, týmem, v jehož dresu sbíral vítězství na Vueltě a Espana i Giro d´Italia.

„Jsem šťastný, že jsem zase doma. Znám hodnoty týmu a cenu sportu. Dám do toho všechno, abych přispěl týmu k dosažení dobrých výsledků. Jsem mu velmi vděčný za tuto skvělou příležitost, čekal jsem na to tak dlouho,“ vyprávěl Quintana pro agenturu EFE. „Chci dát srdce i nohy plně do služeb týmu a dělal radost i všem jeho fanouškům.“

Původně měl v týmu sloužit jako hlavní opora Enrica Mase. Ten však na předchozím závodě v Itálii nepředvedl očekávaný výkon a lídrem na týdenním etapovém podniku Kolem Katalánska je navrátilec Quintana. Na první evropské zkoušce po pauze chce nabrat sebevědomí před prestižní italským Girem, kde se bude měřit se slovinskou hvězdou Tadejem Pogačarem.