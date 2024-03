Co to má být? Cyklistický svět šokovaly helmy Vingegaarda a spol.

To mají být stormtroopeři nebo co? Už před dvěma lety se při startu Tour de France v Dánsku podivovali nejen cyklističtí fanoušci nad časovkářskými helmami týmu Quick-Step. Tento týden vyvolal poprask podobný doplněk na hlavě vítěze Staré dámy. Visma-Lease a Bike přišli s něčím opravdu podivným a esteticky minimálně hodně zvláštním. Aerodynamika na prvním místě. To už se však nelíbí Mezinárodní cyklistické unii, která řeší bezpečnost. Zakáže tento výstřelek?

Cyklistická časovka je disciplína velmi zvláštní. Už samotné kolo přezdívané koza se od toho klasického silničního výrazně liší. A teď se k tomu v posledních letech přidávají také přilby. Ty mají primárně sloužit jako ochrana hlavy v případě pádu. Jenže dnešní cyklistika řeší každou sekundu, a tak sehrává zcela zásadní roli aerodynamika.

Proto už v dřívějších letech přišly některé týmy s na první pohled poněkud zvláštními helmami. Třeba tým EF Education-Easypost nezaujal jen výraznou růžovou barvou, ale také tvarem, který nyní napodobuje druhodivizní sestava Uno-X Mobility.

Velký rozruch způsobila i firma Specialized, která tým Quick-Step vybavila hned na úvodní časovku Tour de France 2022 v Kodani podivnými helmami, které vedle zvláštního tvaru mají ještě jednu specialitu. Místo pásku, který se zapíná pod bradou, mají něco jako ponožku na hlavu. Podle výrobce mají přilby na hlavě lépe držet.

No a naposledy toto pondělí jízda proti chronometru na závodu Tirreno-Adriatico a dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard a celý jeho tým Visma-Lease a Bike. Jestli vám už předchozí modely přišly hodně divné, tenhle předčil veškerá očekávání.

„Opravdu si to musím dát na hlavu?“ divil se i hvězdný Wout van Aert, když po něm v týmu chtěli, aby tuto přilbu testoval ve větrném tunelu. A nebyl prý jediný.

„Naši závodníci se nejprve helmě smáli, ale poté, co jsme jim některé věci vysvětlili, si rychle uvědomili, jaké výhody pro ně může mít,“ řekl pro belgické veřejnoprávní rádio a televizi Sporza Paul Mertens, který je v nizozemské sestavě zodpovědný za veškeré vybavení.

Jaká výhoda v přepočtu na cenné sekundy to tedy může být? „Asi pět na rovinaté časovce na deset kilometrů,“ prozradil sportovní ředitel týmu obhájce prvenství na Staré dámě Mathieu Heijboer.

Ne všichni jsou ale z takových inovací nadšení.

„Nebudu říkat, že časovkářské helmy jsou ošklivé. Jen chci říct, že je to vhodná chvíle přestat jezdit na kole,“ napsal na sociální síti X velký glosátor cyklistického dění a profesionální cyklista Thomas de Gendt. Sám oznámil už dřív konec kariéry po této sezoně.

K tomuto tématu má co říct také František Raboň, bývalý český profesionál a specialista právě na časovky.

„Pro mě je to zajímavé téma. Aerodynamické časovkářské helmy totiž vymyslel můj děda, takže kdyby si je nechal patentovat, mohlo to být docela dobré. Dělal hodně v letectví, takže okopíroval z tohoto odvětví pro mého taťku aerodynamickou helmu. Ten ji měl jako vůbec první na světě a pak si to děda vyměňoval s Američany a se Švýcary za různé věci. Asi první helmu, která kdy vznikla na světě, máme doma. A ta vypadá dost podobně,“ vytahuje Raboň rodinnou historii.

Český cyklistický expert zmiňuje jeden zásadní fakt. „Je důležité, aby byl vývoj v kooperaci s UCI, aby to splňovalo bezpečnostní kritéria. A pak my jako fanoušci nebo média můžeme spekulovat, jestli jsou to Hvězdné války nebo co to je,“ upozorňuje.

A právě zde se zdá, že týmy narazily. Zatímco dosud Mezinárodní cyklistická unie (UCI) tyto přilby příliš neřešila, rozruch okolo modelu Visma-Lease a Bike je k tomu přiměl. V tuto chvíli už unie s platností od 2. dubna zakázala „ponožky“ v helmách celků Soudal-Quick Step (mistr světa v časovce Remco Evenepoel) a Bora-hansgrohe (úřadující olympijský šampion Primož Roglič). A zkoumá i bezpečnost žluto-černých přileb.

„Je zarážející, že toto prohlášení přichází právě teď. Je poháněno emocemi a všemi reakcemi na sociálních sítích. Pokud má UCI problém s designem, měla to uvést, když byla přilba předložena ke schválení,“ uvádí pro Sporzu Heijboer. Podle něj totiž pravidla týkající se rozměrů a bezpečnosti přileb byla vypracována před rokem a tým s výrobcem vyvíjeli materiál v jejich mezích.