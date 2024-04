Ředitel Kreuziger: Výkony změnila i výživa. Proč jezdci nevydrží dlouho?

Už coby závodník byl známý jako velký perfekcionista. V tréninku se Roman Kreuziger snažil najít i malinké nedostatky, díky jejichž odstranění by se dalo ještě zlepšit. Stejně to má teď i jako sportovní ředitel. Jak vypadá jeho současná práce a v čem se změnila cyklistika od doby, kdy se závoděním začínal on? Třeba prý v tom, jak zásadní vliv teď mají nutriční specialisté.

Ještě před pěti lety bojoval na Tour de France o místění v top 20 celkového pořadí. Letos na Starou dámu pojede už podruhé za pelotonem v autě jako sportovní ředitel. V celku Bahrain-Victorious má na starosti závodníky jako Matej Mohorič, Pello Bilbao, Wout Poels, kteří si loni připsali vítěznou etapu. Jak se jezdci pracuje a co si myslí o současné cyklistice? „Vždycky říkám, že nevím, jak dlouho ti mladí kluci vydrží,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Sport.

Jedete už svou třetí sezonu v roli sportovního ředitele. Naučil jste se už vše potřebné, nebo je to stejné, jako když jste závodil: pořád je co se učit a co zlepšovat?

„Myslím, že v této práci nejde říct, že by člověk někdy mohl přestat se zlepšovat, protože se neustále učí. Je to takový nekonečný cyklus, kdy na sobě ti lidé, nejen já, musí neustále pracovat, aby se zdokonalovali a učili se nové věci.“

Závodění se změnilo v tom, jakým tempem se jede. V etapových závodech se bojuje o únik prakticky od startovního výstřelu, je to vše strašně rychlé. Toho si všimne i fanoušek. Ale mění to i vaši práci sportovního ředitele, že musíte rychleji reagovat?

„My hlavně musíme být připravení na všechny varianty. Je to o tom, jak čteme závody, co si studujeme, připravujeme dopředu, abychom věděli, co nás může čekat, a byli připravení na všechny možné scénáře.“

Když nastane varianta, na kterou jste úplně připravení nebyli, což se také může stát, jaká je pak možnost předat závodníkům informace, že se plán mění a co mají dělat?