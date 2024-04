Štybar po kariéře: Užívám si kutilství. Rada mladým? Poslouchat tým

Rozlučku při cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře prožil Zdeněk Štybar částečně v slzách dojetí. Tím svou kariéru profesionálního cyklisty uzavřel. Teď? „Když prší, tak na kolo nejdu,“ připojuje se k dalším svým kolegům v cyklistickém důchodu. Co tedy v těchto týdnech dělá? Nabité to měl až dosud stejně jako dřív. Jen jinými věcmi. Mezi nimi byly třeba i domácí práce v novém bydlení v Belgii. Deníku Sport prozradil i to, že vyrazil do Indie.