Z dvojčat arcirivalové: Simon Yates jde k největší konkurenci bratra Adama

Když jeli letos na Tour de France, byli každý v úplně jiné roli. Adam Yates musel být k ruce Tadeji Pogačarovi, protože jej zaměstnává UAE Team Emirates. Zato jeho dvojče mělo víc prostoru. Simon byl totiž lídrem týmu Jayco-AlUla a mohl útočit i na etapová vítězství. V podstatě si ‚nelezli do zelí‘. Od příští sezony už to ale bude jinak. Simon přestupuje do Visma-Lease a Bike, a tak se z britských dvojčat stanou na těch největších závodech úhlavní rivalové.

Tyto záběry obletěly a pobavily celý svět. Simon a Adam Yatesové, každý za jiný tým, se vydávají při Tour de France 2023 do útoku. Oba jedou ze sedla, vepředu Simon, hned za ním vykukuje Adam. Ovšem lepší synchronizaci pohybu byste nenatrénovali, ani kdybyste na to měli týden. Holt dvojčata se nezapřou.

Právě tito britští bráchové patří v cyklistickém pelotonu k nejznámějším dvojčatům, i když se jich tam pohybuje podstatně víc. Adam a Simon několik let závodili i za stejný tým. Když v roce 2014 vstoupili mezi profesionály do World Tour, upsali se oba australské sestavě pod tehdejším názvem Orica GreenEDGE, později Mitchelton-Scott a nyní Jayco-AlUla. Tam společně strávili sedm sezon.

Adam se ale v roce 2021 nechal zlákat voláním z domoviny a přestoupil do týmu Ineos Grenadiers, po dvou letech se pak stěhoval mnohem víc na východ, do celku UAE Emirates. V něm má smlouvu ještě do konce příštího roku, ale pokud mu vydrží současná forma, mohl by se dočkat ještě i prodloužení kontraktu.

Simon byl australské sestavě mnohem věrnější, žádný jiný tým dosud ve své profesionální kariéře nepoznal. Ve 32 letech už si ale řekl, že by přeci jen chtěl vyzkoušet ještě něco jiného. Takže když se s nabídkou vytasil celek Visma-Lease a Bike, neváhal. Ačkoliv jak nedávno přiznal, je to za cenu snížení platu oproti tomu, na co byl dosud zvyklý. Jak ale vidno, jeden z nejlepších týmů na světě se prostě neodmítá.

V příští sezoně tak nastane zajímavá situace. Dosud sice závodili za jiné týmy, ovšem ne až tolik konkurenční. Teď však budou ve službách dvou největších rivalů, alespoň co se Tour de France týká.

„S bráchou jsem to samozřejmě řešil, protože spolu mluvíme téměř o všem. A on mi potvrdil, i ze své zkušenosti, že změna může být prospěšná. Vždyť sám má za sebou úspěšné sezony po odchodu z Ineosu. Takže to mi dodalo klid, že to bude dobré,“ prozradil Simon Yates.

Pro Simona, který byl dosud hlavně na závodech Grand Tour jako lídr týmu, s velkou pravděpodobností nastane změna, kterou si prošel i Adam. Tedy ta, že zejména na Staré dámě bude jedním z důležitých horských domestiků svého lídra, v tomto případě Jonase Vingegaarda. Současně by měl, stejně jako Adam, v případě potíží největší hvězdy, posloužit jako dobrý plán B.

„Dohodli jsme se na takové otevřené roli. Budou závody, kde budu moct jet sám na sebe. Ale současně jsem připravený občas pracovat pro někoho jiného. To mi také vůbec nevadí, jen v současném týmu jsem k tomu prostě nikdy neměl příležitost,“ vysvětlil svůj postoj k roli v novém celku.

Změna? Proč ne?

Změna by mu mohla prospět. Pokud se podíváme u této bratrské dvojice na počet výher v kariéře, vychází z toho stále lépe Simon, ale už ne o mnoho. Adamovi se totiž po příchodu do týmu z Emirátů začalo dařit. Do té doby měl na kontě 18 triumfů, za poslední dvě sezony přidal 11.

Jednou z nich byla i vyhrané etapa na loňské Tour de France. Vzpomenete si na první den Grande Boucle 2023 na severu Španělska? Ohromná atmosféra díky po cyklistice bažícím Baskům. A především v závěru souboj dvojčat o vítězství, ale také o žlutý dres.

Pro fanoušky souboj s ohromným nábojem, pro rodiče dilema. Komu fandit, když oba vyhrát nemohou? Současně ale úleva, že na tak prestižní akci jejich dítě dokáže vyhrát.

V tomto případě slavil Adam, který jel druhý den ve žlutém dresu a Simon oblékl ten zelený. „V závěru byl brácha lepší, mně už došly trochu síly,“ připustil tehdy Simon. Teď bude doufat, že jeho forma se v nizozemském supertýmu posune na podobnou úroveň jako ta Adamova v UAE Emirates. Ve svém věku k tomu má asi poslední šanci.