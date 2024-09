Jak se lišily výdělky na Grand Tours: UAE a Pogačar letos vládnou všem

Který cyklista na letošních podnicích Grand Tour, tedy třítýdenních závodech, všem kázal, je každému jasné. S tím souvisí také to, že Tadej Pogačar v této sezoně přinesl svému týmu nejvíc eur na odměnách. Kolik to činilo a jak se lišila tato částka od té, kterou obohatil pokladnu loni Jonas Vingegaard? A jak vychází z meziročního srovnání závodníci a týmy, které poslední dva roky kralují?

Být první nebo druhý na Tour de France je ohromný rozdíl. Pódium na Grand Tour je samozřejmě skvělý počin, ale skončit jako vítěz přináší mnoho benefitů. Včetně odlišných prize money. Zatímco vítěz na Staré dámě bere 500 tisíc euro (asi 12,55 milionu korun), pro druhého už je odměna méně než poloviční, konkrétně 200 tisíc (5,02 mil. Kč), třetí muž má pak 100 tisíc euro.

Oproti tomu španělská Vuelta vychází trochu jako chudá příbuzná. Celkový vítěz, tedy letos Primož Roglič, totiž dostal „jen“ 150 tisíc euro (3,76 mil. Kč). Italské Giro je někde mezi, letos si na něm Tadej Pogačar přišel za první místo v celkové klasifikaci na přibližně 265 tisíc euro (6,65 mil. Kč).

K tomu vždy připočítejte odměnu za každý den strávený v dresu lídra některé ze soutěží, kde třeba na Tour patřily Slovinci několik dní současně žlutý i puntíkovaný dres. Na Giru vrchařskou soutěž ovládl i celkově, což jsou další eura do kasy (konkrétně Corse Rosa dává 5000 euro). Honorované je samozřejmě i umístění v jednotlivých etapách, kde odměnu bere prvních 20.

Celkovou částku určenou na jednotlivé Grand Tours si rozdělí velké množství závodníků. Největší díl ale vždy ukrojí ty nejžárnější hvězdy. V tomto roce je to jednoznačně Tadej Pogačar, který celkově ovládl Giro i Tour, na každém z těchto třítýdenních etapáků navíc přidal šest vyhraných etap. Jeho jezdecká převaha je nesporná. S tím pak také souvisí největší suma na odměnách.

Na Giru a Tour přispěl Slovinec víc než milionem eur na konto svého týmu UAE Emirates. Vuelta byla logicky pro tento celek méně výdělečnou, protože jeho největší star už odpočívala a neúčastnila se jí. Zatímco na Giru tým získal na prize money přes 430 tisíc euro, ve Španělsku to bylo okolo 140 tisíc.

Ale i u Pogačara můžeme sledovat výkyvy v přínosu do kasy. V minulé sezoně, kdy absolvoval pouze Tour de France, navíc po zranění a skončil tam druhý, to bylo výrazně méně. Konkrétně 280 tisíc euro. Tehdy zase vládl Jonas Vingegaard, ať už ve žlutém, nebo i v odměnách. On sám získal ve Francii přes 550 tisíc, celý tým Jumbo-Visma pak přes 660 tisíc euro.

PRIZE MONEY ZA GRAND TOURS (v eurech) TADEJ POGAČAR

Tour de France 2023 - 284 030

Giro d´Italia 2024 - 414 751

Tour de France 2024 - 621 180 JONAS VINGEGAARD

Tour de France 2023 - 551 970

Vuelta a Espaňa 2023 - 103 425

Tour de France 2024 - 250 400 PRIMOŽ ROGLIČ

Giro d´Italia 2023 - 289 842

Vuelta a Espaňa 2023 - 62 400

Tour de France 2024 - 5950

Vuelta a Espaňa 2024 - 203 405

Tak jako byl letos nepřekonatelný Pogačar, dařilo se to loni nizozemské sestavě. Ovládla všechny tři podniky Grand Tour se třemi různými lídry, což UAE tentokrát nedokázali. Na Vueltě byl jejich nejlepším jezdcem devátý Pavel Sivakov. I tak ale v meziročním porovnání odměn kralovala sestava z Emirátů. I když rozdíl nebyl až tak výrazný – 40 600 euro.

Díky Primoži Rogličovi, který ještě loni přispíval na konto s odměnami v týmu Jumbo-Visma, se na grandtourovém poli objevil nový hráč. Tím je Red Bull-Bora-hansgrohe, jenž Rogličovou výhrou na Vueltě získal letos na prize money jen o málo méně než slovutná sestava z Nizozemí, ovšem stižená řadou smolných zranění, která jejich výsledky výrazně ovlivnila.

U německého týmu je ale jasně patrné, jak se mu dařilo před příchodem slovinské opory, a jaké to je nyní. V minulém ročníku posbírala Bora na všech třech Grand Tours dohromady jen 167 835 euro, letos to bylo víc než dva a půl krát tolik.

Ať už loni Jumbo-Visma (letošní Visma-Lease a Bike), nebo letos UAE Emirates však víc než odměny těší vyhrané závody, pozornost fanoušků a zviditelnění sponzorů. Prize money totiž jejich rozpočty nijak nespasí. Jednak v případě Pogačarova týmu jde v podstatě o plivnutí do moře, protože jen sama jejich největší hvězda údajně pobírá roční plat přes šest milionů euro.

Především ale odměny ani do týmového rozpočtu neputují. Částky, které je navíc potřeba zdanit podle zákonů země, ve které byly získány, se dělí mezi jednotlivé členy týmu. Nejde přitom pouze o jezdce, kteří se dané Grand Tour účastní, ale celý tým od sportovních ředitelů přes mechaniky, maséry, kuchaře a další až po řidiče autobusu. V jakém poměru dělení probíhá, týmy přísně tají.

UAE TEAM EMIRATES

Giro d´Italia 2023 - 150 866

Tour de France 2023 - 455 560

Vuelta a Espaňa 2023 - 95 260

Celkem 2023 - 701 686

Giro d´Italia 2024 - 432 509

Tour de France 2024 - 799 460

Vuelta a Espaňa 2024 - 140 230

Celkem 2024 - 1 372 199

JUMBO-VISMA/VISMA-LEASE A BIKE

Giro d´Italia 2023 - 303 318

Tour de France 2023 - 664 280

Vuelta a Espaňa 2023 - 364 000

Celkem 2023 - 1 331 598

Giro d´Italia 2024 - 40 761

Tour de France 2024 - 355 320

Vuelta a Espaňa 2024 - 79 545

Celkem 2024 - 475 626

BORA-HANSGROHE/RED BULL-BORA-HANSGROHE

Giro d´Italia 2023 - 45 455

Tour de France 2023 - 58 700

Vuelta a Espaňa 2023 - 63 680

Celkem 2023 - 167 835

Giro d´Italia 2024 - 169 440

Tour de France 2024 - 16 710

Vuelta a Espaňa 2024 - 247 460

Celkem 2024 - 433 610

(částky v eurech, Zdroj: Procycling Stats)