Univerzální mimozemšťané: K Ledecké se připojil i Van der Poel

Dělají zcela odlišné sporty, jedno však mají společné. Ester Ledecká i Mathieu van der Poel jsou ve svých sportech považováni za velmi výjimečné a tak trochu mimozemšťany. Dokážou totiž vítězit ve více odvětvích. Nizozemský cyklista to předvedl, když k duhovým dresům pro mistra světa z cyklokrosu a silniční cyklistiky teď přidal i ten z gravelu. Stále ale nemá splněno.

Ať dáte Ester Ledecké na nohy jedno prkno nebo dvě lyže, zvládne na nich předvádět ohromující výkony. To samé platí v případě cyklisty Mathieua van der Poela. Ať ho posadíte na silniční kolo na asfaltu, na cyklokrosové v bahnitém terénu nebo třeba na gravelové na štěrkových cestách, dokáže vyhrát.

A ještě další věci mají tihle dva zdánlivě zcela odlišní sportovci společné. Když se Ledecká nahlásí na závody na snowboardu, jsou soupeřky rozladěné. Protože STR přijede jen na pár klání, a stejně v mnoha případech dokáže ty, které se na tuto disciplínu plně koncentrují celou sezonu, porazit, i když si odskočí z lyží.

Úplně stejně to má i MVDP, jak se zkracuje Van de Poelovo jméno, v cyklokrosu. V zimě jej má většinou jako zpestření dlouhé přípravy na silnici. I přes to dokázal letos v únoru v Táboře zcela suverénním způsobem získat už šestý duhový trikot cyklokrosového mistra světa.

Stejnou relikvii, v cyklistice stavěnou na nejvyšší stupně, měl v té době také ze silnice, kde v srpnu 2023 ovládl závod s hromadným startem v Glasgow.

Aby jeho všestrannost dostala ještě větší punc, rozhodl se, že se letos týden poté, kdy obhajoba titulu mistra světa na silnici pro něj skončila třetím místem, pokusí dres získat v gravelu. Na trati, která byla náročností něčím podobným jako třeba toskánské Strade Bianche, byl Nizozemec s francouzskými kořeny narozený v Belgii jako ryba ve vodě a na třetím mistrovství světa v této poměrně mladé disciplíně si dojel pro titul.

„Byl to můj velký cíl. Je skvělé přidat další duhu do sbírky a z další disciplíny. Byl to opravdu těžký závod, ale užil jsem si ho,“ prohlásil Van der Poel po nedělním závodu.

Ale nejen silnice, cyklokros a teď gravel patří mezi zájmy vnuka slavného Raymonda Poulidora. Van der Poel už dřív často závodil i na horském kole, kvůli náročnému programu na silnici a také potížím se zády jej ale musel v poslední době oželet.

Ale problémy s bedry, které se prohloubily po jeho „slavném“ pádu na olympijské trati v Tokiu v roce 2021, už jsou vyřešené a závodníky v olympijském cross country teď nejspíš začne ze snů budit jeho další přání: „Nevím, jestli má příští rok smysl jezdit do Afriky, kde trať silničního MS pro mě příliš nebude. Nikdy jsem se netajil přáním získat titul mistra světa na horských kolech. Bude to složité, protože silnice má prioritu. Bude záležet na tom, jak naplánujeme sezonu, ale bylo by skvělé, kdyby se povedlo z toho pro příští rok udělat reálný cíl,“ přeje si Van der Poel. A s ním i cyklističtí fanoušci.

Van der Poel a tituly mistra světa